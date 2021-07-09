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福西：現有新冠疫苗可抗Delta變種 建議打足2劑

環球社會熱點 15:07 2021/07/09

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Delta變種（印度首先發現）新冠病毒肆虐全球，更成為美國其中一種主要傳播的新冠病毒株，不少專家憂慮目前新冠疫苗對Delta變種是否有效。美國傳染病專家福西周四（8日）表示，研究指新冠疫苗對Delta變種有效，但建議民眾如接種輝瑞或Moderna疫苗，必須完成接種兩劑才有足夠效力。

輝瑞疫苗打第3劑抗體水平高10倍 將申請授權  【下一頁】

傳染病專家福西（Anthony Fauci）周四接受訪問時指，大量數據表明Delta變種新冠病毒傳染性更高，亦會導致患者出現重症風險增加。

但他指出各國亦有不少研究表明新冠疫苗有效大幅減低感染重症及入院治療的風險，保護率能維持約90%，相信現有新冠疫苗能有效抵抗Delta變種。

雖然以色列早前有研究指，輝瑞疫苗的有效率降至64%。但福西認為需要掌握更多與該研究的相關數據，才能證實上述數字準確，而且也有其他研究指輝瑞疫苗的有效率遠高於以色列所指的64%。

Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力 【下一頁】

福西續指，6月死於新冠肺炎的近萬名美國人當中，約99.2%的人均無接種新冠疫苗，反映若民眾未接種疫苗，感染新冠肺炎的機會率會高於已接種者。因此福西再次呼籲美國民眾盡快接種新冠疫苗，以阻止新冠病毒傳播。

雖然美國疾控中心（CDC）建議已完成接種疫苗人士無需戴口罩，但福西認為，長者及部分長期病患者免疫能力較差，即使他們已接種疫苗，亦應考慮其身體狀況而戴口罩。

責任編輯：郭麗明

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