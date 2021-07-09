【歐國盃】英國人聯署 英格蘭如成功捧盃列法定假期（第二版）

歐洲國家盃當地時間周日晚上（本港時間下周一凌晨）舉行決賽，由英格蘭主場迎戰意大利。不少英國人對英格蘭成功打入歐國盃決賽，更有大量人在網上聯署要求英格蘭如能成功捧盃，英國政府就應該將翌日列為法定假期。

（第二版新增約翰遜回應）

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英國民眾瓊斯（Lee Jones）周四（8日）於網上發起聯署，提出英國不少家庭都會在周日觀看賽事，認為如果英格蘭獲勝，英國政府將翌日定為假期，將可能讓觀賽的家庭好好休息。

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再者，瓊斯認為英格蘭如取得歷史性勝利可能會遊行展示獎盃。如在周一放假一日就可讓更多民眾參與，一同感受勝利氣氛，更有機會增加街上人流帶動零售業生意。

如果聯署達到10萬人簽名的門檻，英國政府將會作出回應，而截至本港周五中午已有超過30.1萬人聯署。

約翰遜在倫敦出席能源企業Bulb新總部大樓的開幕禮，被問到會否新增假期時，形容有關賽事是挑戰命運（tempting fate），將拭目以待（let's see what happens）。

責任編輯：鄭錦玲