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【機迷熱話】騰訊推「零點巡航」　防止未成年半夜沉迷遊戲

科技 15:00 2021/07/09

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騰訊於日前宣布啟動「零點巡航」功能，加強人臉辨識驗證以防範青少年冒用他人身分半夜偷玩遊戲。（法新社資料圖片）

中國近年頒布許多針對未成年玩家的限制令，但不少未成年玩家用各種方法繞過審查。中國騰訊於日前宣布啟動「零點巡航」功能，加強人臉辨識驗證以防範青少年冒用他人身分半夜偷玩遊戲。

騰訊表示，自周二（ 6 日）午夜開始，將以現有的人臉識別驗證系統，重點審查夜間遊玩有一定時長的成年人帳號，凡是拒絕或未通過人臉驗證的帳號，將被當成未成年人，納入騰訊遊戲健康系統的防沈迷監控並被強制下線。此系統將於騰訊旗下遊戲包含《王者榮耀》、《和平菁英》等六十多款遊戲中啟用。

騰訊在公告中指出，截止 2021 年 6 月，旗下遊戲平均每天有 580 萬個帳號在登入時及2.8 萬個帳號在付款時觸發了人臉辨識驗證；其中有91.4% 的帳號在登錄時因拒絕或未通過驗證被納入防沈迷監控，有 87% 的帳號在儲值時被攔截。

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中國現時針對未成年玩家的限制令層出不窮，不僅需要未成年用戶儲值時要通過人臉辨識驗證並限制他們高額消費，更禁止他們每日晚上 10 點至次日早上 8 點登陸遊戲。此外，他們平日亦被限玩 1.5 小時遊戲、假日則被限玩 3 小時。然而在法案實施後，就被發現有不少未成年玩家會改為利用父母或是成年親友的身分進行驗證，而本次新增的人臉辨識驗證便是為阻止未成年人鑽系統漏洞。

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責任編輯：張凱琳

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