南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤

北韓領袖金正恩早前被拍攝到，身型明顯有消瘦。有南韓議員引述南韓國家情報院消息指，金正恩體重減輕了10至20公斤，但未發現負責金正恩健康診所進口藥物，推論金正恩身體健康並未出現異常。

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南韓國會議員金炳基聽取南韓國家情報院報告後，周四（8日）表示，向記者透露，金正恩最近體重減輕了10至20公斤，惟相信健康沒有問題。他解釋，若金正恩身體抱恙，負責其健康的診所會進口藥物，但現時未發現相關情況。

該議員補充，金正恩仍能主持長達數小時的會議，走路方式亦無異常。

南韓情報部門曾在去年11月向國會員匯報，指金正恩體重約為140公斤，但並未在最新匯報中提及現時估算。外界情報機構一直關注現年37歲的金正恩身體狀況，從而了解北韓將況。

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金正恩今年5月期間甚少公開露面，6月主持政府會議時，被外界發現體型有所消瘦。北韓官媒其後報道，有民眾看到金正恩消瘦後，憂心其健康以至忍不住落淚。外界分析指，北韓經濟轉差，金正恩試圖透過此舉獲得公眾支持。

責任編輯：李俊儀