團結香港基金倡發展9個新界區域 加快城鎮化步伐

團結香港基金發表新一份土地房屋政策研究報告，提出推動新界大規模城鎮化，透過基建連接政府已規劃的新發展區及基金會額外建議的9個潛在發展區，分別形成「文化及科技走廊」、「現代物流與商業圈」、「樂活與休憩空間」三大主題區域。

《提速新界城鎮化 助力香港創新天》報告推算，未來30年香港需要至少9,000公頃土地，但按政府目前規劃，即使《明日大嶼願景》如期落實，洪水橋、古洞北／粉嶺北等新發展區進展順利，最多亦只能夠提供約5,000公頃土地。

報告指出，香港目前只有20%的陸地為規劃完善的市區，城市化程度遠遜深圳的47%和新加坡的73%。報告建議，政府除了可將《明日大嶼願景》填海規模從1,700公頃增加至2,200公頃，並考慮建造長洲南人工島以重置葵青貨櫃碼頭之外，亦可透過大幅加快城鎮化步伐，大規模開發新界。

報告中一共提出9個新的潛在發展區︰包括對政府已規劃的4個新發展區進行擴充，即洪水橋、錦田南、古洞北，以及新界北，此外，報告亦提出另外5個新的發展地點，涵蓋元朗東南、北環線走廊、古洞南及粉嶺南、錦田北、林村。報告估算，該9個潛在發展區可提供超過3,000公頃的土地，透過基建連接政府原本已規劃的多個新發展區，可以打造成三大主題區域。

（一）文化及科技走廊

主要位於新界北。報告指，目前政府已在落馬洲河套區、古洞北及香園圍等新發展區預留土地，興建創科園及工業邨等設施。深圳方面，亦預備在皇崗福田一帶，發展深港科創合作區。報告建議把握兩地發展機遇，引入更多科創企業和學術院校進駐，並可配合中英街、龍躍頭等文化遺產保育以及藝術政策支持。

（二）現代物流與商業圈

選址新界西北。報告指，洪水橋鄰近深圳前海，目前已被定位為新界西北的區域經濟及文娛樞紐，建議進一步擴大洪水橋的發展範圍，並開發元朗東南，將新界西北打造成現代物流與商業的區域性中心。

（三）樂活與休憩空間

主要位於新界中部。報告指，政府目前已在屯馬綫錦上路站附近，規劃了大型的房屋發展計劃，基金會建議進一步發展錦田南北及林村一帶，為未來的房屋發展計劃提供擴容空間，打造優質生活圈。

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責任編輯：黎淑雯