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【周末好去處】K11 MUSEA舉辦《THE MUSEA CLASSIC》古董車展 展出逾20輛罕見經典名車

理財智慧 14:50 2021/07/09

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K11 MUSEA 以意大利著名湖畔科莫湖（Lake Como）為靈感，帶來別具意大利色彩的藝術與文化體驗。VILLA MUSEA向世界上最著名、自1929年起在科莫湖（Lake Como）舉辦的古董車展致敬，與香港老爺車會（The Classic Car Club of Hong Kong）合作，由7月9日起至8月8日舉辦《THE MUSEA CLASSIC》經典名車展，將分階段展出超過20輛極罕見的收藏級汽車。同時，VILLA MUSEA開設香港首個Campari期間限定酒吧，市民可品嚐獨有意大利雞尾酒及體驗意式餐前酒文化。

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《THE MUSEA CLASSIC》將展示多款來自意大利、英國及德國的汽車製造品牌。參觀者可欣賞到被譽為當今世上最偉大的跑車之一、全球限量製造165輛的1961 Ferrari 250 GT SWB；被稱為有史以來最獨特及最昂貴的兩輛法拉利，包括在香港首次展出、全港只有一部的2020 Ferrari Monza SP2，及全球產量合共少於500 輛的 2020 法拉利 Monza SP1。

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至於在地庫2樓的空間，就可見識到不同年代的造車工藝與歷史，包括1934年出產、歷史最悠久的1934 Rolls Royce Phantom II、由澳門格蘭披治賽傳奇車手葉德利 (Teddy Yip) 擁有的戰車1970 Porsche 911S、被譽為世上最美座駕的1971 Ferrari 246 GT Dino，與及當年推出時為世上最昂貴的車款 - 1974 Mercedes 600等。

除了可一睹各款老爺車的風貌，VILLA MUSEA於同日起至9月12日，將設全港首家Campari期間限定酒吧。Campari是一種逾150 年歷史經典的意大利開胃酒，訪客們亦可在此感受經典意式文化，從懷舊藝術與復古的餐牌、玻璃餐具、餐車，到標誌性的經典Campari酒桶，統統都是由意大利運送到港。不只是帶來美酒，屢獲殊榮的意大利廚師 Alessandro Angelini 及Luca De Berardinis 是次亦合作策劃的限時 Summer Festa 點菜菜單。

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【傳統工藝】認識九大非遺藝術 K11 Art Mall展出逾500件本土創作作品 【下一頁

此外，由7月起一連兩月，K11 Art House將重溫歌劇大師Rossini《La Cenerentola》、Puccini《La Boheme》及《Tosca》的精彩演出；另外由香港意大利文化協會呈獻、於Sunken Plaza舉行的意大利戶外電影精選，包括短片及爵士樂表演。

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撰文 : 陳楚琨

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