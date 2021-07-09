【恒大股價】內地監管機構傳約見恒大主席許家印　要求其儘快解決債務困境　恒大午後跌近2%

▲ 據報恒大董事局主席在今年6月底與國務院金融穩定發展委員會會面時，當局仍擔憂恒大的債務問題會引發系統性風險，故要求許家印儘快解決債務困境。

中國恒大 （03333） 近期成功把「三道紅線」中的一道紅線變綠，惟彭博社報道指，據報恒大董事局主席在今年6月底與國務院金融穩定發展委員會會面時，當局仍擔憂恒大的債務問題會引發系統性風險，故要求許家印儘快解決債務困境。恒大暫未有回應有關報道。

恒大高層據報參與海關入境處首長飯局，詳見﹕【下一頁】

據報道指，儘管許家印早前7月1日受邀在天安門城樓觀賞中國共產黨成立100周年大會，但知情人士透露，許家印在6月底前曾與金融監管機構官員會面，當局督促許家印需儘快解決公司的債務問題。

報道亦引述其他知情人士稱，據報當局要求許家印考慮引入戰略投資者，以穩定恒大現時的情況，當局亦向許家印強調，需避免恒大對經濟造成重大衝撃。許家印則回應指，現時正與地方政府討論方案。

此外，亦有消息指，在恒大與金融穩定發展委員會官員會面前的一個月，人行和其他監管機構亦對恒大進行約談，敦促恒大加快出售資產、削減債務並及時償還負債。

恒大周五股價午後跌1.9%，現報9.44元，盤中低見9.37元，創3年來新低。

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編輯﹕賴奕羚