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【小米造車】小米據報收購自動駕駛初企深動科技　創辦人來自微軟研究院

新經濟追蹤 13:39 2021/07/09

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【小米造車】小米據報收購自動駕駛初企深動科技　創辦人來自微軟研究院

小米 （01810） 年初公布造車計劃，內地傳媒引述消息指，小米收購自動駕駛初企深動科技（DeepMotion），公司約20人團隊將加入小米。深動科技成立於2017年7月，主要從事自動駕駛感知模組、高精地圖服務、高精定位、決策規劃等，公司行政總裁、技術總監等4名創辦人都具有微軟研究院（Microsoft Research）背景。

內地傳媒指，小米收購深動科技後，初步補齊自動駕駛技術各個模塊的負責人陣容。報道未有提及交易確實金額，但預料公司估值以10億元人民幣計算，小米未有回應收購傳聞。

小米午後股價升幅擴大，最新升5.5%，暫報26.8元，成交38億元。

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編輯：麥德銘

 

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