謠傳寄生蟲藥醫到新冠肺炎 印尼人搶購至缺貨

印尼的新冠疫情嚴峻，當地民眾無視衛生當局警告，搶購據稱能治療新冠肺炎藥物。據悉，該藥物原為抗寄生蟲藥物。由於印尼民眾搶購行為，導致該藥物每瓶價格炒貴至30萬印尼盾（約160港元），多地出現缺貨。

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印尼近日每日錄得數百宗感染新冠肺炎後死亡的個案，各地民眾紛紛搶購伊維菌素（Ivermectin）口服藥，他們相信這款藥能治療新冠肺炎。據悉，伊維菌素通常用於治療頭虱或其他由寄生蟲導致的感染。

有傳媒報道指，伊維菌素遭到搶購其中1個原因，是受當地社交媒體帖文熱潮帶動。印尼首都雅加達（Jakarta）市場藥品銷售集團負責人Yoyon表示，很多前來購藥的民眾皆透過手機出示截圖，指圖片內的伊維菌素可治療新冠肺炎。

Yoyon透露，短缺造成伊維菌素價格上升，現在每瓶要價17.5萬至30萬印尼盾（約93至160港元），並且多地已經缺貨。

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印尼一名KOL古拿溫（Reza Gunawan）自稱「全面健康專家」，在社交平台Twitter擁有35萬追蹤者。他在Twitter表示，已經有大量科學證據顯示伊維菌素是結束疫情大流行的關鍵。

當地流行媒體Asumsi聯合創辦人莎菲（Iman Sjafei）表示，身邊已有5人服用伊維菌素後痊愈。莎菲指伊維菌素或只是安慰劑，但也不排除有效。

伊維菌素製造商德國默克（Merck）藥廠表示，目前未有科學證據顯示這款藥對新冠肺炎有潛在治療效果。藥廠警告如不當使用藥物或出現安全問題。

世界衛生組織（WHO）及印尼藥物監管機構亦表示，未有可靠證據顯示伊維菌素能有效對抗新冠肺炎。

（編按：上述為新聞内容，不涉及醫學建議，如身體狀況異常應尋求醫生意見）

責任編輯：李俊儀