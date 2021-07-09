【IKEA新舖】IKEA即將落戶大埔？　惟網民發現新店面積較小　有何用途？

▲ 圖為IKEA在今年開設，位於銅鑼灣的期間限定店。（資料圖片）

網上流傳一張IKEA於大埔開新店的照片。網上圖片可見，店外圍上裝修海報，並透露將會在8月份開幕，正式登陸大埔。居住附近的網民發現，新店面積較小，留言「果個位很細，不過最緊要有肉丸食，其他嘢不重要」。

雖然暫時IKEA沒有有關大埔店的新消息，但IKEA北亞區常務董事Adrian Worth早前接受本報訪問時，就坦言以「可持續發展」為主題，希望探索新市場商機。

【疫市營商】四季酒店完成第二階段翻新 全新酒吧及大堂咖啡廳將開幕

商務尖沙咀圖書中心新店開幕 以全新形態旗艦店亮相

他解釋，新興市場具很大的發展潛力。雖然要將「可持續」概念轉化成商業模式不難，但一般的可持續產品定位較高。故他認為，要吸引消費者購買有關產品，價格定位很重要，而IKEA的策略是使產品維持在消費者可承受的價格範圍內，讓廣大市民也可有機會購買該類別產品

他更稱，只要能物色租金合理的舖位，仍有空間在其他地區開設門店，例如黃金海岸、大埔及北區，增加品牌可及性。不過，就暫時未知大埔店的實際用途。

【Tesla】Tesla中國製Model Y降價20％ 分析：希望挽回中國銷售

責任編輯：馬意文

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：