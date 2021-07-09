【手機防水】想了解手機「防水性能」？新Android程式可快速測試

▲ 近日Google Play Store就上架了一款免費程式，據稱用戶毋須沾水，就可以測試Android手機的防水能力。

近年不少智能手機都標榜「防塵/防水」，但到底手機的防水性能情況又是如何呢？近日Google Play Store就上架了一款免費程式，據稱用戶毋須沾水，就可以測試Android手機的防水能力。

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外媒The Verge報道指，近日Google Play商店上出現一款名為「Water Resistance Tester」的免費程式。開發者Ray W表示，這款用於檢測手機防水機制的程式，是透過手機內置的氣壓感測器來進行偵測。用戶只要在指定區域用力按壓屏幕，短短數秒屏幕就會顯示手機的防水情況，是否處於穩固狀態。

▲ 近日Google Play商店上出現一款名為「Water Resistance Tester」的免費程式。

The Verge其後使用兩款手機進行實測，發現具備IP68級防水的三星Note 20 Ultra，經過檢測顯示該款手機防水性能正常。不過，當把SIM卡槽取出後，檢測結果則竟然轉為失敗。當使用一款不具防水性能的手機，檢測結果顯示為失敗。

Ray W強調，程式的簡易檢測結果，僅供作為參考，無法確保百分百準確，因各款品牌手機，針對以「防水」性能為主力的機款，所使用的防水組裝技術有所差異。

責任編輯：曾曉汶