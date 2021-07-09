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【Microsoft】Microsoft為感謝員工疫情間努力　發放獎金花費逾15億

商業 14:30 2021/07/09

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Microsoft首席人事官Kathleen Hogan周四（8日）表示，向其員工贈送1,500美元（約11650港元）的疫情獎金。

疫情期間，各美國企業用不同的方式表達對員工的感謝及關懷，例如提供Uber Eats之類送餐平台的點數以補貼餐費、贈送關懷包裹或給予額外休假。Microsoft繼早前向員工提供五天額外帶薪假後，Microsoft首席人力資源官Kathleen Hogan周四（8日）表示，向其員工贈送1,500美元（約11650港元）的疫情獎金。

Kathleen Hogan表示，獎金將在7月或8月向2021年3月31日或之前加入公司美國及海外員工發放，包括兼職員工和按小時計費的員工，但公司副總裁不會收到獎金，而子公司GitHub、LinkedIn及Zenimax的員工亦不會收到。

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據悉，這筆獎金將花費Microsoft約2億美元（約15億港元），以感謝員工在過去一年中為客戶和合作夥伴所做的努力。這是科技公司在疫情期間關懷員工的福利之一，以確保他們不會另謀高就，並有助於企業在決定從遙距工作模式重回辦公室期間，減少人才流失。

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責任編輯：張凱琳

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