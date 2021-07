倡用美國製針筒助各國接種 參議員：展現美領導能力

美國總統拜登早前宣布向全球分發5億劑輝瑞疫苗,稱要助全球對抗新冠肺炎疫情。美國有共和黨參議員建議美國政府應採用美國製針筒來幫助各國為民眾接種新冠疫苗,更聲稱這能展現美國的領導能力。

美國共和黨參議員肯尼迪(John Kennedy)周三(7日)接受美媒訪問時表示,他認為拜登(Joe Biden)有能力讓美國在全球維持主導地位,但形容支援全球各國的疫苗接種計劃是結交盟友的關鍵。

肯尼迪提議美國政府提供標明為美國製的針筒,讓各國用作為民眾接種疫苗:

每個疫苗樽和每枝針筒都應列明美國製,來向全球展現美國的領導力。

(Every vial, every syringe needs to have ‘Made in the USA’ on it… Let’s show the world what American leadership is all about.)