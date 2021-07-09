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惠康升級「御品皇」 冀擺脫低質形象　特惠牌今年退役（附短片）

Hot Talk 16:57 2021/07/09

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牛奶公司自家品牌總監袁惠霞(左)指，顧客對升級後的御品皇反應正面，銷量具明顯增長。圖右為牛奶公司業務拓展總監柏狄妮。

疫情下港人對日常生活用品需求大增，牛奶公司自家品牌總監袁惠霞指，牛奶公司除在世界各地採購，亦有超過140款產品是在香港本地生產及製造，包括蔬菜、肉和麵包等，未來希望與香港生產商加強合作。

袁惠霞承認，受到疫情及地區封城影響，船運物流方面成本亦上升，但公司希望與市民共度時艱，因此早前將惠康的「日日有低價」計劃延續半年至9月，期內的額外成本支出會全數負擔，暫時未知會否再度延長，惟兩大自家品牌「御品皇」與「Meadows」的產品價格，會永遠較同類產品低兩成。

按圖看惠康自家品牌優惠

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4月換新包裝 改變食品配方

「御品皇」一向主打中式餐飲，今年4月換上新包裝，除改變食品配方，同時增加產品種類，配合整體比同類產品便宜20%的價格，重新推出市面。袁惠霞表示，顧客對升級後的御品皇反應正面，銷量具明顯增長，例如大米賣多一倍以上，未來會繼續增加產品種類。

除「御品皇」與「Meadows」，牛奶公司旗下惠康過去36年一直以自家品牌「特惠牌」攻大眾市場，但「特惠牌」將於今年退役。

袁惠霞指，新舊品牌交替時價格會保持不變，冀打破消費者心中「自家品牌等於低質」的既定印象。

牛奶公司業務拓展總監柏狄妮表示，疫情搶購潮加上價格優惠，廁紙和紙巾銷量增長一倍，食用油及麵條食品銷量都上升逾6成以上，而最暢銷產品首三名為鹽、雞蛋和廁紙。

網上超市成風 旗下App受歡迎

柏狄妮相信網上超市會成為新趨勢，旗下應用程式Market Place Plus亦廣受歡迎，未來所佔生意比重亦會上升，會加大力度發展。

作者：林淑如

經濟 惠康 超市 食品
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