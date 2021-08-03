  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】一嗨租車擬來港上市集資78億元　一嗨租車：未有具體時間表

新股IPO 15:28 2021/08/03

分享：

【新股IPO】一嗨租車據報擬來港上市　集資78億元

彭博報道，總部位於上海的汽車租賃公司一嗨租車正考慮來港進行首次公開發售（IPO），或集資約10億美元（約78億港元），公司擬將IPO估值目標定在約50億美元，正在與顧問就潛在上市事宜開展合作，最快可能於明年進行。公司亦承認確實有赴港上市計劃，惟未有具體時間表。

內地加強監管中概股　網信辦傳介入海外上市、多間企業煞停赴美上市【下一頁】

一嗨租車2014年曾在美國紐交所掛牌交易，成為首家在美上市的中國租車企業，交易代碼為EHIC。公司數年前完成私有化後從紐約證券交易所退市。

一嗨租車2020年實現總收入9.46億美元，淨虧損700萬美元；2019年銷售收入8.84億美元，淨虧損1,500萬美元。資料顯示，2020年6月， 一嗨租車的市佔率為11%，而剛完成私有化、完成退市的神州租車市場份額則達23%，擁有用戶規模326萬人，排名第一。

根據wind數據，公司投資方包括啟明創投、鼎暉投資、環球老虎基金等，其中攜程在2013年投資1億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】理想汽車2015今日起招股　一手入場費約15151元

【新股IPO】理想汽車首日招股暫錄1969萬孖展　券商：市場觀望氣氛濃厚

【新股IPO】AI獨角獸第四範式擬來港上市 集資約46.5億元、獲工行等五大國有行投資

編輯：吳敏芳

港股 中國概念股 集資 IPO

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：一招接一招

下一篇文章

【小米股價】雷軍預告下周二搞年度演講　滙報小米重要變化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond創收市新高報104元 專家籲趁高沽後再撈高息股
【iBond 2021】iBond創收市新高報104元 專家籲趁高沽後再撈高息股
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高
【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.8%　騰訊ADR靠穩　夜期跌3點　北水走資近9億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.8%　騰訊ADR靠穩　夜期跌3點　北水走資近9億（不斷更新）
【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨
【恒大3333】恒騰網絡升逾50%　恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨