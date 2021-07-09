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【新股IPO】一嗨租車據報擬來港上市　集資78億元

新股IPO 12:33 2021/07/09

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【新股IPO】一嗨租車據報擬來港上市　集資78億元（網上圖片）

彭博報道，總部位於上海的汽車租賃公司一嗨租車正考慮來港進行首次公開發售（IPO），或集資約10億美元（約78億港元），公司擬將IPO估值目標定在約50億美元，正在與顧問就潛在上市事宜開展合作，最快可能於明年進行。

 

內地加強監管中概股　網信辦傳介入海外上市、多間企業煞停赴美上市【下一頁】

一嗨租車2014年曾在美國紐交所掛牌交易，成為首家在美上市的中國租車企業，交易代碼為EHIC。公司數年前完成私有化後從紐約證券交易所退市。

一嗨租車2020年實現總收入9.46億美元，淨虧損700萬美元；2019年銷售收入8.84億美元，淨虧損1,500萬美元。資料顯示，2020年6月， 一嗨租車的市佔率為11%，而剛完成私有化、完成退市的神州租車市場份額則達23%，擁有用戶規模326萬人，排名第一。

根據wind數據，公司投資方包括啟明創投、鼎暉投資、環球老虎基金等，其中攜程在2013年投資1億美元。

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編輯：吳敏芳

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