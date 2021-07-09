【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金 潛在升幅有幾大？ 股市 13:30 2021/07/09 分享： 有投資者欲以月儲形式買美股Tesla送給小孩建立教育基金，長遠持有的買賣策略如何？Tesla股價長遠升幅又有幾大？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）這樣分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【汽車股】長城汽車2333股價大漲近6% 有望突圍而出？ 今日 【汽車股】長城汽車2333股價大漲近6% 有望突圍而出？ 【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀 股價睇實呢個關鍵位 2021/07/08 【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀 股價睇實呢個關鍵位 【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳 冇貨可以追買嗎？ 2021/07/08 【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳 冇貨可以追買嗎？ 【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道 李寧、安踏可候回調收集？ 2021/07/08 【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道 李寧、安踏可候回調收集？ 港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現 投資者如何跟進？ 2021/07/08 港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現 投資者如何跟進？ 潛在升幅 Tesla 基金 美股