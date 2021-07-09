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【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金　潛在升幅有幾大？

股市 13:30 2021/07/09

分享：

有投資者欲以月儲形式買美股Tesla送給小孩建立教育基金，長遠持有的買賣策略如何？Tesla股價長遠升幅又有幾大？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）這樣分析。

欄名 : 3分鐘睇股

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