【航空復甦】卡塔爾航空美國航點班次　增至每週100多班

▲ 卡塔爾航空亦宣佈，增加美國12個航點的班次至每週100多班。（卡塔爾航空facebook圖片）

近期不少航空公司正緩步恢復航班及增加招聘，卡塔爾航空亦宣佈，增加美國12個航點的班次至每週100多班。港人亦可受惠，卡塔爾航空提供由香港經多哈飛往美國12個城市的航班，包括紐約、波士頓、芝加哥、達拉斯、休斯敦、華盛頓特區等。

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新增的美國航點，其中4個航點，包括芝加哥、洛杉磯、紐約和華盛頓特區更多達每日兩班；達拉斯-沃斯堡亦增至每週12個航班；而波士頓、邁阿密、費城、三藩市及西雅圖的班次則增至每日一班。

除此以外，卡塔爾航空還增加全球部分主要旅遊目的地的航班，包括開普敦、馬爾代夫、布吉島等。

卡塔爾航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示，是次新增了三藩市及西雅圖兩個目的地，並增加12個航點的航班，從而提升我們覆蓋全球140多個目的地、仍在不斷擴展的網絡連接。我們亦已加強與阿拉斯加航空、美國航空及捷藍航空的策略合作夥伴關係，使我們能夠連接更多美國城市和機場。

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責任編輯：朱悅瀅