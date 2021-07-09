  • 33°C
香港時間 : 2021709日 (五) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車股】長城汽車2333股價大漲近6%　有望突圍而出？

股市 12:30 2021/07/09

分享：

汽車股表現堅挺，一眾汽車股之中，長城汽車（02333）股價表現較為突出，早段升近6%；比亞迪（01211）、廣汽集團（2238）都造好，但吉利（00175）、小鵬汽車（09868）則下跌。汽車股前景如何？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析。

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升　比亞迪新能源汽車銷售創新高
2021/07/08
【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升　比亞迪新能源汽車銷售創新高
【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛　股價反彈半成
今日
【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛　股價反彈半成

你可能感興趣

【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升　比亞迪新能源汽車銷售創新高
17:43 2021/07/08
【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升　比亞迪新能源汽車銷售創新高
【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛　股價反彈半成
今日 10:51
【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛　股價反彈半成

最新專欄文章 更多

【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀　股價睇實呢個關鍵位
2021/07/08
【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀　股價睇實呢個關鍵位
【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳　冇貨可以追買嗎？
2021/07/08
【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳　冇貨可以追買嗎？
【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道　李寧、安踏可候回調收集？
2021/07/08
【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道　李寧、安踏可候回調收集？
港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現　投資者如何跟進？
2021/07/08
港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現　投資者如何跟進？
【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成　欲部署留意呢個價位
2021/07/07
【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成　欲部署留意呢個價位
汽車 汽車股 小鵬汽車－W（09868） 長城汽車（02333）

上一篇文章

【新股IPO】一嗨租車據報擬來港上市　集資78億元

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨續跌80點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項