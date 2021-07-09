【汽車股】長城汽車2333股價大漲近6%　有望突圍而出？

汽車股表現堅挺，一眾汽車股之中，長城汽車（02333）股價表現較為突出，早段升近6%；比亞迪（01211）、廣汽集團（2238）都造好，但吉利（00175）、小鵬汽車（09868）則下跌。汽車股前景如何？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析。

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