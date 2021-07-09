【汽車股】長城汽車2333股價大漲近6% 有望突圍而出？ 股市 12:30 2021/07/09 分享： 汽車股表現堅挺，一眾汽車股之中，長城汽車（02333）股價表現較為突出，早段升近6%；比亞迪（01211）、廣汽集團（2238）都造好，但吉利（00175）、小鵬汽車（09868）則下跌。汽車股前景如何？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升 比亞迪新能源汽車銷售創新高 2021/07/08 【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升 比亞迪新能源汽車銷售創新高 【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛 股價反彈半成 今日 【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛 股價反彈半成 你可能感興趣 【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升 比亞迪新能源汽車銷售創新高 17:43 2021/07/08 【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升 比亞迪新能源汽車銷售創新高 【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛 股價反彈半成 今日 10:51 【汽車股】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛 股價反彈半成 最新專欄文章 更多 【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀 股價睇實呢個關鍵位 2021/07/08 【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀 股價睇實呢個關鍵位 【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳 冇貨可以追買嗎？ 2021/07/08 【體育用品股】李寧（2331）業務前景佳 冇貨可以追買嗎？ 【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道 李寧、安踏可候回調收集？ 2021/07/08 【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道 李寧、安踏可候回調收集？ 港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現 投資者如何跟進？ 2021/07/08 港交所（388）股價升穿500元後沽盤湧現 投資者如何跟進？ 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 2021/07/07 【港交所股價】港交所（388）股價漲逾半成 欲部署留意呢個價位 汽車 汽車股 小鵬汽車－W（09868） 長城汽車（02333）