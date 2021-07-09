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【Mirror】Mirror 12位成員風格不一　姜濤、Ian、Jeremy、Tiger、Jer、Anson Lo、Edan、AK喜歡聽什麽歌？

商業 12:59 2021/07/09

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Mirror為本地近年大熱的男子組合。

Mirror為本地近年大熱的男子組合，除了是廣告商的寵兒，接拍廣告代言之外，還有各平台邀請他們出席活動。粉絲在成員生日的時候，亦會大肆投放廣告，為他們慶祝。

Apple Music邀請Mirror，親自挑選歌單。到底他們喜歡什麽類型的歌曲？當中包括本地樂隊Dear Jane的新歌《聖馬力諾之心》；他們同一公司的另一隊男子組合Error的歌曲：《I Promise》、《我們很帥》、《我們不碎》，以及Error成員193的個人單曲《睡到三點》。

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新歌單《Mirror的夏日氣息》，少不了有他們自己的歌曲。而其中一首曲是他們最新的單曲《BOSS》。12位成員除了支持本地歌手外，還喜歡海外歌手的歌曲，例如BLACKPINK、防彈少年團和EXO等。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文

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組合 歌曲 廣告 樂隊 歌手 Error Mirror Dear Jane Apple Music 聖馬力諾

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