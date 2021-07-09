俄軍機飛近立陶宛波羅的海上空 打斷西班牙首相記招

西班牙首相桑切斯與立陶宛總統瑙塞達在空軍基地舉行記者會期間，一架俄羅斯軍機飛過立陶宛波羅的海上空，空軍基地隨即發出防空警報，兩架派駐立陶宛執行北約任務的西班牙戰機立即出動應對，導致記者會被逼暫時中斷。

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西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周四（8日）在立陶宛北約空軍基地舉行聯合記者會期間，一架俄羅斯軍機在未通報立陶宛情況下飛過波羅的海上空。北約空軍基地隨即發出防空警報，記者會被逼暫時中斷，桑切斯及瑙塞達亦要離開講台。

兩架派駐立陶宛執行北約任務的西班牙戰機立即出動應對，嘗試攔截該架俄羅斯軍機。西班牙戰機起飛後，恢復舉行記者會，桑切斯亦感謝飛行員捍衛立陶宛領土完整所付出的努力。

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瑙塞達事後表示，戰機在接獲警報後不到 15 分鐘就起飛，並親眼目睹空中警報任務是如何運作。他其後亦社交平台分享事件，讚揚事件是兩國合作的正面例子。

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自4月30日以來，7架西班牙戰機派駐在立陶宛的Šiauliai空軍基地，負責執行波羅的海空中警報任務。

責任編輯：郭麗明