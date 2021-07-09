【高通手機】高通首款Snapdragon手機　料8月正式登場

▲ 高通宣布與華碩（ASUS）合作，推出首款Snapdragon手機，並命名為「Smartphone for Snapdragon Insiders」。

芯片製造商高通（Qualcomm）早前宣布，推出一項名為「Snapdragon Insiders」的粉絲計畫，據稱會員數量目已達到160萬。為了回饋支持者，高通宣布與華碩（ASUS）合作，推出首款Snapdragon手機，並命名為「Smartphone for Snapdragon Insiders」，預計8月正式上市。

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高通宣布，是次推出的Smartphone for Snapdragon Insiders，是由ASUS設計與製造、且搭載Snapdragon 888 5G旗艦處理器的智能手機。手機配備6.78吋FHD+ Super AMOLED屏幕，更新率144Hz，支援HDR10+和HDR10。機身重量為 217.7克、厚度9.55毫米。正面設有立體聲雙喇叭，以及3.5mm耳機插孔。

資料顯示，手機採用4,000mAh電池，支援Quick Charge 5快充，半小時可以充電70%，52分鐘可充滿。此外，Smartphone for Snapdragon Insiders支援雙卡，運行Android 11 系統。

相機方面，前置鏡頭2400萬像素，後置三攝鏡頭則採用6400萬像素主攝、1200萬像素超廣角和800萬像素的遠攝相機組合，支援8K與4K錄影功能。

高通預告，Smartphone for Snapdragon Insiders將在今年8月正式上市，售價1,499美元（約11,646港元）。有興趣的讀者可在台灣、美國、中國、德國、英國、日本、韓國、印度的ASUS官方網站上購買，香港華碩官方則暫未公布有關消息。

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責任編輯：曾曉汶