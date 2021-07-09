【吉祥薈飯局】恒大高層據報參與海關入境處首長飯局　恒大暫未回應（第二版）

▲ 【吉祥薈飯局】恒大高層據報參與海關入境處首長飯局 恒大暫未回應

本地傳媒報道，保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海今年初出席飯局違反限聚令被票控，席上包括恒大集團 （03333） 管理層。報道指，飯局中有人涉嫌在住所企圖強姦而被起訴，警方在調查期間發現區志光、區嘉宏和鄧以海等違反限聚令。本報向恒大查詢集團是否有高層參與飯局，現時正等待回覆。

恒大今日半日股價挫2.2%，報9.41元，成交7820萬元。

內地監管機構傳約見恒大主席許家印 要求其儘快解決債務困境，可見【下一頁】

區嘉宏及鄧以海昨日經港府發聲明，承認曾於餐飲業務處所出席晚宴，因未能符合《預防及控制疾病條例》對人數上限要求而被發定額罰款通知書，並已繳交。

區志光其後也承認曾出席同一晚宴，並已繳交罰款。

兩名紀律部隊首長在最初聲明未有為事件致歉，表示日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。

保安局於周五再發聲明，3名官員終就事件表示歉意，解釋3人接受邀請出席，而宴請人士稱晚宴地點是私人地方，誤以地點不受限聚令所規管，而3人工作在需要經常與社會各界聯繫，當日晚宴是普通社交聚會、菜式為一般火鍋食材。

對於有報道指該晚宴與一宗刑事案件有關，保安局重申，三名官員不涉及上述的刑事案件。

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編輯：謝智聰

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