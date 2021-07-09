【吉祥薈】恒大高層據報參與海關入境處首長飯局　恒大暫未回應

▲ 恒大高層據稱有份出席保安系統高層飯局。有出席該飯局的人士被控企圖強姦。

本地傳媒報道，保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海今年初出席一個飯局違反限聚令被票控，席上包括恒大集團 （03333） 管理層，報道指，飯局中有人涉嫌在住所企圖強姦而被起訴。本報向恒大查詢集團是否有高層參與飯局，現時正等待回覆。

恒大今日股價挫2.2%，報9.41元，成交6190萬元。

區嘉宏及鄧以海昨日經港府發聲明，承認曾於餐飲業務處所出席晚宴，因未能符合《預防及控制疾病條例》對人數上限要求而被發定額罰款通知書，並已繳交。兩名紀律部隊首長未有為事件致歉，在聲明上表示日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。

區志光其後也承認曾出席同一晚宴，並已繳交罰款。

對於有報道指該晚宴與一宗刑事案件有關，區嘉宏、鄧以海在聲明中均稱該晚宴並無涉及上述刑事案件，又指因該案件已進入司法程序，不會評論。

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編輯：謝智聰

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