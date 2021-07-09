  • 33°C
香港時間 : 2021709日 (五) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】打第3劑抗體水平高10倍 將申請授權

環球社會熱點 11:46 2021/07/09

分享：

輝瑞周四（8日）表示輝瑞疫苗有效應對印度首先發現的Delta變種，計劃向美國食品及藥物管理局（FDA） 申請第3劑使用授權。輝瑞更指，接種第3劑疫苗作加強劑後產生的抗體水平，會較接種兩劑新冠疫苗高5至10倍。

新加坡改新冠疫苗人數統計準則 只計Moderna同輝瑞 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）首席科學官多爾斯滕（Mikael Dolsten）周四表示，公司計劃下月向FDA申請授權，為民眾接種第3劑新冠疫苗作加強劑。多爾斯滕指第3劑疫苗主要針對傳染性的更高的Delta變種，形容初步研究數據令人鼓舞。

多爾斯滕初步數據顯示，接種第3劑疫苗後產生的抗體水平，比接種2劑後高5至10倍。他指出接種第3劑對高齡群體尤為重要。他更透露多國已聯絡輝瑞洽購第3劑，相信部分國家或會較美國更快為民眾接種第3劑。

獅城16歲男舉重訓練後昏迷 6日前打首劑輝瑞疫苗  【下一頁】

以色列本周將輝瑞疫苗有效率下調至64%，多爾斯滕相信主要因當地於今年1至2月接種疫苗的人，近日受到感染。多爾斯滕強調輝瑞疫苗對Delta變種十分有效，但承認接種6個月後抗體會減弱，受感染風險或會增加。

FDA與美國疾控中心（CDC） 其後發表聯合聲明，指出如有科學證據證實民眾有需要接種加強劑，將會批出緊急使用授權。

責任編輯：李俊儀

相關文章

英國已打疫苗居民 「黃區」返國免隔離（第二版）
2021/07/08
英國已打疫苗居民 「黃區」返國免隔離（第二版）
Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力
今日
Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力
【新冠疫苗】俄羅斯數次贈北韓 無收外界援助關設備事？
2021/07/08
【新冠疫苗】俄羅斯數次贈北韓 無收外界援助關設備事？
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
2021/07/08
【東京奧運】首都圈場館閉門作賽 東京第4次進入緊急狀態（第二版）
【英國疫情】新冠患者激增 NHS唔夠人做手術
2021/07/08
【英國疫情】新冠患者激增 NHS唔夠人做手術

你可能感興趣

英國已打疫苗居民 「黃區」返國免隔離（第二版）
20:56 2021/07/08
英國已打疫苗居民 「黃區」返國免隔離（第二版）
Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力
今日 12:03
Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力
【新冠疫苗】俄羅斯數次贈北韓 無收外界援助關設備事？
18:24 2021/07/08
【新冠疫苗】俄羅斯數次贈北韓 無收外界援助關設備事？
傳染病 治療 疫苗 輝瑞 美國 新冠肺炎 輝瑞（Pfizer，美：PFE） BioNTech（美：BNTX） 美國疾病管制與預防中心 以色列

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月09日 時間12:00）

下一篇文章

【歐國盃】英意周日決賽 波飛炒至天價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版