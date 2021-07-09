【輝瑞疫苗】打第3劑抗體水平高10倍 將申請授權

輝瑞周四（8日）表示輝瑞疫苗有效應對印度首先發現的Delta變種，計劃向美國食品及藥物管理局（FDA） 申請第3劑使用授權。輝瑞更指，接種第3劑疫苗作加強劑後產生的抗體水平，會較接種兩劑新冠疫苗高5至10倍。

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輝瑞（Pfizer）首席科學官多爾斯滕（Mikael Dolsten）周四表示，公司計劃下月向FDA申請授權，為民眾接種第3劑新冠疫苗作加強劑。多爾斯滕指第3劑疫苗主要針對傳染性的更高的Delta變種，形容初步研究數據令人鼓舞。

多爾斯滕初步數據顯示，接種第3劑疫苗後產生的抗體水平，比接種2劑後高5至10倍。他指出接種第3劑對高齡群體尤為重要。他更透露多國已聯絡輝瑞洽購第3劑，相信部分國家或會較美國更快為民眾接種第3劑。

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以色列本周將輝瑞疫苗有效率下調至64%，多爾斯滕相信主要因當地於今年1至2月接種疫苗的人，近日受到感染。多爾斯滕強調輝瑞疫苗對Delta變種十分有效，但承認接種6個月後抗體會減弱，受感染風險或會增加。

FDA與美國疾控中心（CDC） 其後發表聯合聲明，指出如有科學證據證實民眾有需要接種加強劑，將會批出緊急使用授權。

責任編輯：李俊儀