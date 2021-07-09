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【第三針】輝瑞擬8月在美國申請新冠疫苗加強針緊急使用　FDA及CDC回應：沒有需要額外再接種

Hot Talk 22:35 2021/07/09

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【第三針】輝瑞擬8月在美國申請新冠疫苗加強針緊急使用

輝瑞（美：PFE）和德國合作夥伴BioNTech表示，計畫8月份在美國申請新冠疫苗加強針的緊急使用授權，為民眾接種第三劑新冠疫苗，早期數據顯示加強針可大幅提高免疫保護。不過，數小時後，美國食品藥品管理局（FDA）及美國疾控中心（CDC）發表通告，指已經完成接種疫苗的美國人目前並不需要再接種額外的針劑。

輝瑞早前指，在一項進行中的試驗早期數據顯示 ，在對抗原始病毒株及Delta變種病毒方面，接種第三劑疫苗產生的抗體水平，較只是打首兩劑高5至10倍。

輝瑞研發主管Mikael Dolsten稱，一旦掌握更多數據後，輝瑞計畫向美國食品藥品管理局（FDA）申請批准使用加強針，可能在打第二針6到8個月後接種。他表示，公司也在與其他國家和歐盟監管機構討論新的研究結果。

不過FDA及CDC其後發表一份通告，指現時已經完全接種疫苗的美國人已經能夠得到保護免受病毒的侵害，包括目前流行的Delta變種，因此此時不需要進行加強注射，強調真正的風險在於未接種疫苗的人群。

相關文章：世衛：全球已分發30億劑疫苗 冀各國認可已獲世衛批准疫苗

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編輯：吳敏芳

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 輝瑞 BioNTech 疫苗

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