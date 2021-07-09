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Epsilon變種於加州肆虐 可降低疫苗7成效力

環球社會熱點 11:00 2021/07/09

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多款新冠肺炎變種病毒於全球各地肆虐，而加州發現的一款新變種病毒Epsilon，更令當地確診近期急增。Epsilon變種含有多種突變，研究人員指Epsilon變種能降低新冠疫苗效力約70%。

【英國疫情】未打疫苗年輕人變高危 多個學生地區爆疫 【下一頁】

Epsilon變種的學名為B.1.429，科學家是於加州首次偵測到這款變種病毒。據悉，Epsilon變種擁有5重突變，其中L452R這種突變也出現於Delta變種（印度首先發現）。

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由於加州近期的確診個案及急增，美國疾控中心（CDC）已將Epsilon變種列為「憂慮」級別（variants of concern）的變種病毒。

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一項初步研究指出，Epsilon變種較過往出現的新冠病毒株傳染力高約20%。而截至今年2月，美國全國約有15%的感染樣本均發現有Epsilon變種。

而華盛頓大學與三藩市實驗室Vir Biotechnology的研究人員表示，Epsilon變種具有三種刺突蛋白突變，會降低人體血液内抗體的效力。

研究人員分別測試已接種疫苗者及康復者的血漿，發現血内抗體中和Epsilon變種的能力分別降低2倍及3.5倍。

研究人員更指，Epsilon變種可將疫苗效力降低最多70%。

責任編輯：鄭錦玲

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