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【宏觀中國】6月份CPI增幅低於預期 內需疲弱惹憂慮

股樓投資 12:14 2021/07/09

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國家統計局公布，6月份居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.1%，低過上月數字及市場預期，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅與上月相同。按月計，6月CPI下降0.4%，幅度比5月加快0.2個百分點。

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值得注意是，由於國內大宗商品保供穩價政策湊效，6月工業品出廠價格指數（PPI）漲幅有所放緩，PPI按月上漲0.3%，較上月回落1.3個百分點，但相對CPI的弱勢，價格始終未能向下游傳導，反映內需疲弱，廠家不能抬價傳嫁成本，情況惹人憂慮。

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國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，6月食品價格按月下降2.2%，降幅擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.40個百分點。食品中，受生豬產能持續恢復、壓欄肥豬集中出欄及消費需求季節性偏弱等影響，豬肉價格續降13.6%；鮮菜、鮮果各降2.3%和4.5%。

非食品價格由上月上漲0.2%轉為持平。其中，因國際油價上漲，汽柴油價格各漲2.1%和2.3%，不過因出遊淡季及局部地區疫情影響，機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格均下降，降幅在介乎1.3%至9.2%，反映服務業至今距復甦還有大段距離。

【延伸閱讀】下半年部署：大摩最新中港焦點股名單  包括7隻本港上市股份，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 國家統計局 PPI 中國 CPI

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