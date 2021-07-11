【宏觀術數@iM網欄】金火會合的六月天

7月7日小暑節後，代表進入炎炎夏日外，干支曆亦進入乙未月。

由於今年流年為辛丑年，流月的干支乙未月和年份構成「天地反吟」格局，天干相剋地支相沖，年份辛干金，坐於地支丑土為金庫，代表有大量的金蘊藏其內；月份乙干屬木，坐於地支未土為木庫，亦代表有大量的木元素儲存其中。現在天干金剋木，地支相沖，類象每易主肢體受傷，木於臟腑主肝膽，金木相剋也易生病變。如果於人命並受到沖起，每每代表易生意外傷災或挫折破敗等。宏觀角度推衍內也主易生大型交通意外，屋宇問題、訴訟及群眾械鬥受傷等問題。月內7月16及22日都會加強了干支相沖，也即較易出事故的日期，可作參考。

從紫微斗數四化星來看，乙未月四化較集中影響「機月同梁」系列的星曜，代表原則、規則（法律）或解厄扶危的天梁星化權力量增大，其實也即代表要去解決太陰化忌所帶來計劃失誤帶來的波折不順。而流月的擎羊和陀羅兩顆煞星，正好和流年的互相沖起，也即是乙辛沖的意象。以人事趨吉避凶來說，則是依循原則處事，於流月內是較為有利的。

二黑五黃 不利北方

值得留意的是玄空風水，今年二黑病符星飛臨北方，流月的五黃煞星亦飛到北方，二五交加主損主，對宅主或主事人易生不利。如果家居或辦公室門口向北或在北面有動土工程的朋友，便宜加以留意，假如只是流年和月份飛星不吉，應可稍加金屬擺設或銅鐘等，以金洩土煞略為化解減少破壞力。

▲ 中環金鐘為商業中心，二黑五黃到北方，易有不利。

金火會合 土星對沖 金價易有波動

由於香港主要商業中心位於中環金鐘一帶，北面向維多利亞港，凶星飛臨易發動，易對政經帶來不順。農曆六月份香港天星盤的重點，亦有相類近的啟示。金星和火星於獅子座（柳宿屬木）會合，並受到土星直沖，及受到天王星相刑帶來突發和意料之外的不良影響，綜合分析是經濟發展是在復甦軌道上，卻容易受到其他因素影響而生短暫大幅波動，特別是金價每易有上落波動，惟大方向應向好，能掌握時機趁較低位吸納較為有利。長遠來說由於去年影響至深的土、木、冥王會合已逐步解除，並且離開影響天星分野的宮位，經濟民生下半年應該能有相當改善。

▲ 金星、火星和影響金價的獅子座恆星軒轅十四

醫療、宗教團體 易出問題

社會民生上則對議會、醫療及宗教團體較不利，特別是醫院及相關機構及其員工們，都容易麻煩多多。過往談及過天星學上個人有個人出生星盤，用以推算一生的大概趨勢及格局，而每年西曆生日時太陽星也差不多接近其出生時星盤的宮度位置。星學推算個人流年運程的其中一個方式，便是依據這原理發展出來。個人有個人星盤，地區或團體組識也會有其獨特的星盤，往往能反影出未來發展的順逆走勢，一般星盤各有依據不同的重要時刻去建立。以回歸後的香港特區為例，其星盤自然便會以1997年回歸日作主要依據。其內有不少特別的地方，今期先談一下主宰財經宮位的主星曜正正為月內將受到沖激得的金星，除了不利娛樂享受或藝術行業以外，金火會合也對香港原星盤中處於寶瓶座的木星帶來沖激，恐怕對法律界或立法機構的領導或主事人物易有人事變動。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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