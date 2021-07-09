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【美股分析】科技股分析師首評通用汽車 　予「買入」評級 目標價85美元 　潛在升幅逾51%

股樓投資 20:16 2021/07/09

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電動車乃大勢之所趨，傳統車廠紛紛轉型開始生產電動車，當中通用（GM）汽車已經成功搶入這一賽道。本周Wedbush分析師Dan Ives首次對通用進行評級，予「買入」評級，目標價85美元，較現價56美元有51.7%的潛在升幅。彭博資料顯示，華爾街分析師對通用未來12個月的目標價為73.6美元。

Dan Ives向來以分析科技股出名，他專注的領域包括蘋果 (AAPL) 微軟 (MSFT) 等科技巨頭，亦有Tesla (TSLA) 、 Nikola (NKLA) 等電動車廠。因此他對通用的評級，恰恰反應出該公司在電動汽車、電池生產以及自動駕駛技術方面的成績。

另外通用的估值亦相對較低，以預期2022年每股收益7.56 美元計算，預期市盈率（forward PE）約為8倍，相較之下標準普爾500指數的預期市盈率約為20倍，而Tesla的預期市盈率約100倍。

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編輯：李勝男

美股 自動駕駛 電動車 汽車 潛在升幅

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