【房住不炒】「三道紅綫」政策顯威力 上半年房企融資額縮水

據內地報道，自「三道紅綫」和貸款集中度政策一出，房企融資供需兩端持續收緊。統計顯示，上半年100家典型房企的融資額按年跌三成多，是2018年以來的最低水平。

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在各種政策持續收緊下，房企融資規模大幅下降，房貸集中度管理成效顯現，銀行業房地產貸款同比增速創歷史新低。從政策調控的穩定性、連續性來看，下半年融資環境將維持收緊態勢。

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當中以中型房企的融資規模下降最為明顯，相當於直接攔腰一刀。克而瑞數據顯示，排名31至50名的房企上半年同比減少53.5%至922億元（人民幣，下同），而排名11至30名的房企融資規模下降幅度為23.5%，降幅最小。

分析指，中型房企融資規模減少一半主要因降槓桿的需要，由於這類企業在踩綫之後停止擴張，降負債追回款就成了他們的唯一選擇。整個行業面臨三道紅綫的監管，排名靠前的房企面只要沒踩綫，面對壓降有息負債的壓力不大，就不會對融資造成太多的影響。

反之，如果財務相對穩健，負債情況不會出現大規模下降，甚至加槓桿的空間，可能會多拿一些地，最典型例子是A股上市的招商蛇口（深：001979），截至上半年末新增貨值1,890億元，拿地金額同比增長近95%。



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記者：林衛