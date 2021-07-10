【清酒新世界@iM網欄】「彼の地」 醸し人九平次．七

大家是否很期待？終於來到最後一章了，之前都有跟大家介紹過關於熟成酒，藏主建議客人可以嘗試冷藏「彼の地」好幾年，好幾年後再品嚐的話會有何不同，清酒的米香會更加強烈，味道會更加濃厚，是一個冷藏熟成的實驗。「彼の地」的酒瓶上會印有年份，用來分辨利用了哪一年的酒米來釀造清酒。

九平次的清酒與葡萄酒的世界都是在同一個地平線，跟紅白酒一樣，同樣也有「年份」標記在酒瓶上，同樣會標明釀酒年份和原料的收穫年份；我們在購買紅白酒的時候都會看來源地點及釀造年份，換句話來說，九平次的清酒跟葡萄酒意義都一樣，最重要是「哪一年釀造了怎麼樣的酒米」，所以他們的清酒也會有年份，因為每年會有不同事情發生在稻田裡，有時候可能因海水氾濫導致整塊稻田壞死，有時候因為天氣炎熱導致種植不到好的酒米，就如葡萄酒一樣，有很多種種不同的原因會導致那一年不能收穫到好的葡萄一樣。

對於久野先生來說，2016年是日本最值得紀念的一年，因為擁有超級好的天氣，是難得一見，能種植好的酒米的一年！從2017年起，就沒有這麼好的酒米了，日本各個地方都有天災人禍，所以大部份酒藏都會把2016年少量的酒儲藏起來，相反九平次就不一樣了，他們為了紀念這一年，在2016年的5月15日在自己1000平方米的稻田上播種，種植自己優秀的山田錦，然後為了展現那一年最好的酒米之光彩，以清酒去體現那年充滿活力的酒米！而在2017年3月13日利用自己種植的山田錦來釀造清酒，所以從2017年起，今天筆者要介紹的那款酒「La Collection 2016」就成為睡公主了，一直在熟成就是為了變得更加優秀，能夠展現更多的色彩。

這款清酒被名為「La Collection 2016」，就如名稱所說，2016的年份是代表着原料酒米的年份，我認為這一款清酒是九平次有史以來最容易絕版的清酒，不單是因為利用了2016年的酒米，更是因為全球只僅生產225枝，每一支清酒也包含一個序列號方便大家用來收藏！我知道及明白很多人都不會去嘗試熟成酒，雖然我也是其中之一，不過自從嘗試過這款清酒後，簡直讓自己大開眼界，應該說是對熟成酒的看法有了改觀！「La Collection 2016」沒有「EAU DU DÉSIR」的清爽感，但卻擁有比「協田」更濃厚的複雜的味道，變化非常大，每一口都能讓我感動流淚，山田錦的特色比「別誂」更勝一籌！相信你用「La Collection 2016」作為「醸し人九平次」這個酒藏的終章是最好不過了！

株式会社 萬乗醸造

地址：名古屋市緑区大高町字西門田41番地

電話：052-621-2185

官網：https://kuheiji.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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