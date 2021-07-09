【特斯拉TESLA】TESLA在華推平價版Model Y 補貼後28萬有交易

外媒報道，特斯拉（TSLA）在中國推出平價版Model Y，希望藉此在中國市場渡過艱難時期。公司周四（8日）在其中國網站上發布了標準續航版Model Y，計入政府補貼後起價為27.6萬元（人民幣，下同），未計補貼前的價格則為29.2萬元。該網站稱，該款車將於8月開始交付。

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據了解，特斯拉針對中國市場的最初Model Y車型於2020年底獲准銷售，起價為34.8萬元。之前，市場開始憂慮中國電動車市場競爭激烈，加上連串負面消息影響，可能打擊在華銷售。

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日前，特斯拉公布第二季總共交付20.1萬輛汽車，兩款低價車型Model 3和Model Y的強勁交付量，抵銷了高端車型Model S和Model X銷量的下降。同時，公司未按地區或車型劃分交付量，也沒有報告中國與美國產能狀況。市場預測2021年特斯拉交付量約為865,000輛，換言之，公司須於下半年交付約475,000輛汽車才能達標。

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記者：林衛