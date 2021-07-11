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【山地悠遊人生@iM網欄】係香檳定氣泡酒？香檳命名大戰

名人薈萃 08:00 2021/07/11

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俄羅斯總統普京簽署一項關於「香檳」命名的法案。法案提到，在俄羅斯境內出售的香檳，俄羅斯語的 Shampanskoye「香檳」僅可以用於「俄羅斯香檳」，其他國家入口的只可稱為 Sparkling Wine 「氣泡酒」。法國酒商憤怒到暫停向俄羅斯供應香檳，成為了國際新聞，最后法國可能為錢而屈服。

 

對於法國人來說，香檳Champagne一詞只屬法國人專用，根據法國的原產地名稱保護制度，只有在法國東北部香檳區， 選用指定的葡萄品種，用特定的生產流程所釀造出來的才可標注為香檳，並在120個國家受法律保護，其他國家和法國其他酒區釀製的有汽葡萄酒，名稱各有不同；意大利叫Prosecco，西班牙生產的叫Cava。

 

對香檳愛好者而言，它是慶祝時刻必備，也象徵奢華。對於我，很少碰，通常一杯已微醉，兩杯不省人事。香檳跟其他氣泡酒最大的差異在於價格。法國香檳王唐培里儂 Dom Perignon，嚴格控制品質，只有葡萄收成好的年份釀造，需醞釀至少七年才上市。價錢更是高貴，一般都要兩三千，貴的過萬元一瓶。其次是凱歌 Veuve Clicquot ，酩悅 Moët et Chandon與皮耶爵 Perrier Jouet，起步價約港幣$300。與香檳的奢侈高貴形象相反，最便宜的Sparkling Wine 「氣泡酒」港幣$20元就有交易。

 

與法國香檳差異頗大，意大利Prosecco的釀造方法跟香檳完全不同，在產生氣泡的二次發酵過程，把酒放入不銹鋼桶中，令酵母接觸的時間較短，釀出的酒有較多的果香與花香。生產成本較低，價廉物美。

 

西班牙Cava 知名度自然遠遠不及香檳，卻採用跟香檳一模一樣的釀造方法，其實都是一樣的東西，以前叫西班牙香檳，後來因為香檳字眼只可法國專用，所以西班牙生產的氣泡酒從1972年起改為Cava。雖然Cava無法取締法國香檳的地位，只是A貨，但絕對是酒壇奇葩，上好的Cava很好喝還很划算， 英國人是Cava的忠實粉絲， 主要原因是他們每日都喝 ，好的香檳死貴，哪能天天喝 ， Cava比較經濟實惠。西班牙人夏天用Cava來解渴，當水喝。

介紹幾款Cava：

 

Gramona Imperial Brut，2010 ，約兩百元

Gran Codorniu Chardonnay Cava ，一百多元

粉紅色的Juvé Y Camps Pinot Noir Brut Rosé Cava ，才一百元

 

PS: Cava不是年份越久越貴，放太久的沒有果香。瓶子上標明Brut，是添加了糖份 ， 而Brut Nature 沒有糖份添加。最好在飲用前一天晚上或當天早上才放入冰箱，不要冰太久，氣泡更濃郁。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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