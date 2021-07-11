【山地悠遊人生@iM網欄】係香檳定氣泡酒？香檳命名大戰

俄羅斯總統普京簽署一項關於「香檳」命名的法案。法案提到， 在俄羅斯境內出售的香檳，俄羅斯語的 Shampanskoye「香檳」僅可以用於「俄羅斯香檳」， 其他國家入口的只可稱為 Sparkling Wine 「氣泡酒」。法國酒商憤怒到暫停向俄羅斯供應香檳， 成為了國際新聞，最后法國可能為錢而屈服。

對於法國人來說，香檳Champagne一詞只屬法國人專用， 根據法國的原產地名稱保護制度，只有在法國東北部香檳區， 選用指定的葡萄品種， 用特定的生產流程所釀造出來的才可標注為香檳，並在120個國家 受法律保護，其他國家和法國其他酒區釀製的有汽葡萄酒， 名稱各有不同；意大利叫Prosecco，西班牙生產的叫Cav a。

對香檳愛好者而言，它是慶祝時刻必備，也象徵奢華。對於我， 很少碰，通常一杯已微醉，兩杯不省人事。 香檳跟其他氣泡酒最大的差異在於價格。法國香檳王唐培里儂 Dom Perignon，嚴格控制品質，只有葡萄收成好的年份釀造， 需醞釀至少七年才上市。價錢更是高貴，一般都要兩三千， 貴的過萬元一瓶。其次是凱歌 Veuve Clicquot ，酩悅 Moët et Chandon與皮耶爵 Perrier Jouet，起步價約港幣$300。與香檳的奢侈高貴形象相反， 最便宜的Sparkling Wine 「氣泡酒」港幣$20元就有交易。

與法國香檳差異頗大，意大利Prosecco的釀造方法跟香檳完 全不同，在產生氣泡的二次發酵過程，把酒放入不銹鋼桶中， 令酵母接觸的時間較短，釀出的酒有較多的果香與花香。 生產成本較低，價廉物美。

西班牙Cava 知名度自然遠遠不及香檳，卻採用跟香檳一模一樣的釀造方法， 其實都是一樣的東西，以前叫西班牙香檳， 後來因為香檳字眼只可法國專用，所以西班牙生產的氣泡酒從197 2年起改為Cava。雖然Cava無法取締法國香檳的地位，只是 A貨，但絕對是酒壇奇葩，上好的Cava很好喝還很划算， 英國人是Cava的忠實粉絲， 主要原因是他們每日都喝 ，好的香檳死貴，哪能天天喝 ， Cava比較經濟實惠。西班牙人夏天用Cava來解渴，當水喝。

介紹幾款Cava： ▲ Gramona Imperial Brut，2010 ，約兩百元 ▲ Gran Codorniu Chardonnay Cava ，一百多元 ▲ 粉紅色的Juvé Y Camps Pinot Noir Brut Rosé Cava ，才一百元

PS: Cava不是年份越久越貴，放太久的沒有果香。瓶子上標明Bru t，是添加了糖份 ， 而Brut Nature 沒有糖份添加。最好在飲用前一天晚上或當天早上才放入冰箱， 不要冰太久，氣泡更濃郁。 作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！ 更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

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