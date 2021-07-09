▲ 【粵澳通關】澳門7.10起容許持7日陰性檢測證明往返粵澳 港澳通關無「零感染日數」準則

澳門放寬粵澳通關要求，澳門政府指，廣東疫情風險降低，7月10日（周六）凌晨起，粵澳通關全面恢復核酸有效期至7天，只要能出示7天內有效的陰性核酸檢測報告，便視為有效的證明，可作為往返粵澳通關之用。舉例若於7月5日作出的核酸，在7月10日仍屬7天內有效。

至於港澳便利通關何時實施，澳門當局指，短期內仍需觀察香港情況，很難以多少日無個案作為調整通關措施的準則。

澳門山頂醫院醫務主任戴華浩稱，鑒於香港出現檢疫酒店工作人員感染個案，且有港人抵達外地後確診，較難由始至終以同一標準來衡量兩地通關措施，並強調澳門需與內地、香港保持溝通，因應三地疫情變化而調整通關措施。

澳門博彩股周五表現普遍造好，至上午10時40分，銀娛 （00027） 升2.3%，澳博控股 （00880） 升1.6%，新濠國際 （00200） 升1%，金沙中國 （01928） 微升0.5%，永利澳門 （01128） 升0.7%，美高梅中國 （02282） 未有升跌。

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編輯：麥德銘

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