【滴滴出行】網信辦據報曾逾20次要求滴滴上市前整改地圖功能

▲ 網信辦曾要求滴滴在赴美上市前就其地圖功能作多項更改

外媒報道，中國網絡監管部門曾要求滴滴（美：DIDI）在赴美上市前就其地圖功能作多項更改，以免其洩露敏感的政府位置；其中一名消息人士更指，網信辦經常與滴滴交流，並提出超過20次更改要求。

報道引述消息人士表示，網信辦曾要求滴滴改變其應用程式收集和顯示地圖資訊的方式，因擔心這會無意中洩露敏感政府官員工作的地點。現時未知監管部門有否曾正式向滴滴提出整改的要求。

不過，網信辦過去並未將應用程式整改，與要求公司延遲上市過程掛鈎。

另外，消息人士亦指，通常網信辦要求企業改動其應用程式時都缺少清晰的法律基礎，而網信辦亦從未覺得自己需要跟隨正式行政法律過程，但企業都會極之認真地對待網信辦的要求。相關溝通經常是隨意地透過電話進行。

報道認為，今次事件反映國家安全和數據安全如何成為北京的首要關注，因中國政府愈來愈擔心大型科技平台通過控制數億用戶數據時擁有的力量。

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編輯：謝智聰

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