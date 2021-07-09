【美股焦點】監管機構重拳出擊 四大中概股本周瀉逾半成

內地電召車平台滴滴出行（DIDI）上周日因涉及網絡安全問題而被當局要求將應用程式下架，及後國務院周二（6日）發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》要求嚴厲查處證券違法犯罪，加強對大型及重要案件的查處力度，亦要加強監管中概股，並做好應對中概股相關風險及突發情況，推動建立監管制度。

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有外媒引述消息人士指，當局希望所有內地的可變利益實體（VIE）企業在美國及香港上市前，需要得到中證監的批准。在內地監管措施未明之下，中概股成為拋售對象，美國上市的中概股中，市值最大的阿里巴巴（BABA）、併多多（PDD）、蔚來（NIO）以及京東（JD）皆在本周（上周五至周四）累跌逾一成，當中以蔚來汽車的跌幅最大，達9.37%。

禍不單行，除金融監管之外，中概股的業務同樣遭受當局監管措施影響，周三（7日）國家市場監督管理總局發通告督促電商平台企業核查處理買賣虛假檢測報告，同時又指已責成上海市、浙江省等地市場監督管理部門立即依法調查相關檢測機構。

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