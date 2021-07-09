【中概股風暴】內地加強監管中概股　網信辦傳介入海外上市、多間企業煞停赴美上市

▲ 據報內地音頻分享平台喜馬拉雅FM計劃暫停赴美上市。

內地叫車平台滴滴出行（美﹕DIDI）上周四（1日）赴美上市，上市次日（2日）隨即被內地監管部門進行安全審查，國務院亦發聲表明要加強監管中概股，外界關注，市場未來會否迎來新一輪監管風暴。外電引述知情人士表示，內地國家互聯網資訊辦公室（簡稱「網信辦」）將負責監督中國公司海外上市事宜，未來亦會收緊海外上市的規則。

據報零氪科技擬擱置赴美上市計劃，詳見﹕【下一頁】

近期內地加強監管中概股，不少內地企業據報擬煞停赴美上市計劃。繼內地醫療科技數據公司零氪科技周四（8日）傳出擬擱置赴美上市的傳言後，外電另有消息指，內地運動科技平台Keep，以及內地音頻分享平台喜馬拉雅FM亦計劃暫停赴美上市。

傳內地政府要求喜馬拉雅FM棄美赴港上市，詳見﹕【下一頁】

外電今年5月曾報道，據報中國曾向喜馬拉雅施壓，要求其撤回在美上市計劃，並改在香港上市，當中涉及網信辦在內的監管部門。

此外，彭博早前亦有消息表示，據報中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，所有紅籌可變利益實體（Variable Interest Entity，簡稱VIE）在境外上市前，均需獲得內地批准。

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編輯﹕賴奕羚