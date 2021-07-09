靚景餐廳名氣廊Flame推出全新浪漫英式「夏」午茶　網上預訂即享8折及加送法國派倫微甜氣泡酒　網上預訂4位用「FUN」享晚餐 亦可享8折優惠 ​​​​​​​

享受英式下午茶，豈止飛去英國，轉飛到名氣廊 Flame來一場浪漫邂逅！今個夏天，名氣廊 Flame推出英式「夏」午茶，超多款外表精緻的鹹甜點驚喜登場，絕對滿足到一眾女生挑剔的味蕾!當中包括香口鬆化的「香草田螺酥盒」、濃郁香脆的「黑松露啡蘑菇有機胡椒糙米餅」、帶有淡雅煙燻香及茶香的「煙三文魚牛油果綠茶班戟」、夢幻淡藍的「蝶豆花奶凍」等等，奉送美顏開胃的「山楂玉桂蘋果茶」，能夠與閨密好友在維港海旁餐廳一次過品嚐如此豐富的英式風味下午茶，瞬間幸福感爆棚! 現在只要經「好氣Fun」網上預訂更可享全單 8折優惠，再加送 2 杯法國派倫微甜氣泡酒(價值$176)，爽口細緻口感再搭配英式甜點，令人一試難忘！立即上網訂座享受一個愜意的午後時光！

名氣廊Flame

英式「夏」午茶

煙三文魚牛油果綠茶班戟

太平洋蟹肉沙律蛋餅卷

黑松露啡蘑菇有機胡椒糙米餅

香草田螺酥盒

巴瑪火腿小紅莓布里芝士意大利包

蝶豆花奶凍

藍莓撻

草莓慕絲蛋糕

馬德蓮貝殼蛋糕

馬卡龍

山渣玉桂蘋果茶

HK$368 (兩位用)



【「英式「夏」午茶】

• 供應時間：每日下午2時至5時供應 (最後落單時間為下午4時)

• 詳情及網上訂座： https://bit.ly/3dAoAUX

• 另收加一服務費用

另外，晚餐亦有好推介! 名氣廊 Flame最新推出的「Fun」享晚餐匯集多國多款充滿特色的菜式，讓大家用味蕾環遊歐洲，足夠3至4人一同盡情享用，非常豐富!，頭盤可以四選二，包括「百香鮮蝦菠蘿火龍果咯嗲」、「意大利凍肉拼盤」、「煙三文魚烚蛋有機胡椒糙米餅」或「柚子青瓜蘋果沙律合桃汁」；燒烤拼盤有口感細膩且鮮嫩多汁的「烤肉拼盤 (肉眼扒, 羊扒,德國芝士鮮肉腸)」、「德國咸豬手及紐倫堡腸」或用上可持續海鮮的「海鮮拼盤」三選一；至於意粉及燴飯全是大廚精心設計的素食新口味，滋味又健康；更奉送每位一杯西班牙白酒特飲或熱帶水果賓治，最後當然少不了精緻甜品拼盤為豐富晚餐劃上完美句號！

只要經「好氣Fun」網上預訂即享 8折優惠，記得約齊親朋好友，共同渡過一個溫馨愉快的晚上，開啟一場專屬你們的味覺之旅！

【「Fun」享晚餐（3至4位用）】

• 套餐詳情：https://bit.ly/2NixY5D

• 另收加一服務費用



名氣廊Flame

「Fun」享晚餐（3至4位用）

飲品 (每位選一款)

西班牙白酒特飲

熱帶水果賓治

頭盤 (選兩款)

百香鮮蝦菠蘿火龍果 咯嗲

意大利凍肉拼盤

煙三文烚蛋有機胡椒糙米餅

柚子青瓜蘋果沙律合桃汁

主菜 (選一款)

烤肉拼盤 -肉眼扒, 羊扒,德國芝士鮮肉腸

明火推介 -德國咸豬手及紐倫堡腸

海鮮拼盤 - 蝦, 三文魚, 帶子, 青口, 魷魚

清新意粉及燴飯 (選兩款)

野菌芝士米通粉

蕃茄新豬肉扁意粉

有機椰菜花西蘭花燴飯

蘆筍有機三色燴飯

甜品拼盤

迷你芝士蛋糕, 法式雙重甜心泡芙, 草莓慕絲蛋糕, 馬卡龍

HK$1,198 (3-4位用)



關於名氣廊Flame

餐廳坐擁維港廣闊海景，顧客可以近距離欣賞西九和中環的迷人日落景致，絕對是平日品嚐美食及下班後「歡樂時光」的好去處。

地址：九龍尖沙咀中港城第1座平台1號

電話：2367 2713

網址: www.towngasavenue.com

Facebook: www.facebook.com/TowngasAvenue

Instagram: www.instagram.com/towngas_avenue



（資料由客戶提供）