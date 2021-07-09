【港股夜期+ADR】憧憬針對Delta疫苗喜訊　夜期再升200點　北水周五撈底33億（不斷更新）

輝端疫苗正在研究針對Delta變種病毒的加強針，臨床實驗最快8月開始，但要監管部門批准，消息傳出後，周四美股已即時好轉，帶動跌幅收窄，港股承接走勢，加上內地超預期額度降準，收市後夜期再升200點，美股亦大幅上漲，航空及郵輪股齊升，ZOOM則下跌2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 43.95 +0.9% 百度美股 174.56 +0.1% 騰訊ADR 541.92 +0.6% 阿里巴巴美股 196.93 +0.7% 網易美股 165.34 -1.1% 京東美股 279.46 0.3%

北水「撈底」全日淨吸港股33億元，騰訊（00700）沽壓減至4.3億元，吸美團（03690）和小米（01810）分別6.9億及5.9億元。港股8連跌後，今日收市反彈191點，收報27344點，成交1868億元。恒生科技指數升1.5%，報7429點。小米 （01810） 升5%；美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升近2%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%。

北水動向：

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【中概股風暴】內地加強監管中概股 網信辦傳介入海外上市、多間企業煞停赴美上市

摩根資管許長泰：恒指26000點有支持 中資科網股營商模式未明朗

【香港經濟】陳茂波：5000元消費券刺激大 全年GDP有機會高於5.5%

即市走勢︰

【22：00】夜期再升200點

【20：50】人行降準，夜期升201點，高水103點。

【20：40】北水轉淨入33億元，騰訊（00700）沽壓減至4.3億元，吸美團（03690）和小米（01810）分別6.9億及5.9億元。全周計，北水累計走資133億元。

【16：58】交銀國際﹕料首6個月合併淨利潤按年增長逾8成

【16：33】領悅服務暗盤最多升逾2倍、每手帳面賺8810元 優趣匯曾升逾6成 兩股升幅迅收窄（不斷更新）

【16：10】恒生指數收報27344點，反彈191點，終止8連跌，成交1868億元。恒生科技指數升1.5%，報7429點。小米 （01810） 升5%；美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升近2%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%。

【16：00】恒生指數U盤前升195點，報27348點。

【15：35】醫思健康 （02138） 高開低走，今早曾破頂高見16.26元，最新轉跌0.4%，低見14.86元。

【15：26】港股尾市升約235點，報27389點；科指升1.3%，報7415點。

【15：16】拜登傳發行政命令壓運費 航運股急挫、中遠海曾控挫逾一成

【15：00】上證全日跌0.04%；深證跌0.3%；創業板指跌0.7%。

【14：53】杉杉品牌 （01749） 連日造好，股價今日再升逾26%，破頂高見1.28元，成交596萬元。

【14：47】新世界 （00017） 跌幅收窄至3%，報37.1元，今早曾低見36.2元。

【14：36】光榮控股 （09998） 午後升逾27%，高見0.325元，成交351萬元。

【14：17】長汽 （02333） 最新升8%；廣汽 （02238） 升6%；比亞迪 （01211） 升0.8%；吉利 （00175） 升0.2%。

【14：16】海底撈 （06862） 、頤海 （01579） 齊升一成。

【14：07】山東墨龍 （00568） 午後抽升逾25%，高見6.34元，成交8092萬元，暫為升幅最大股份。

【14：06】恒大 （03333） 逆市跌2%，破底低見9.37元。據報恒大董事局主席在6月底與國務院金融穩定發展委員會會面時，當局仍擔憂恒大的債務問題會引發系統性風險，故要求許家印儘快解決債務困境。

【恒大股價】內地監管機構傳約見恒大主席許家印 要求其儘快解決債務困境 恒大午後跌2%

【13：44】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾2%，高見542元。

【13：22】小米 （01810） 最新升近6%，高見26.95元。

【小米造車】小米據報收購自動駕駛初企深動科技 創辦人來自微軟研究院

【13：20】港股午後升幅擴大至近300點，恒指升約280點，高見27439點。

【13：16】小米 （01810） 升幅午後擴大至逾5%，高見26.8元，成交30億元。消息稱小米已在近期收購自動駕駛技術公司DeepMotion。

【13：14】康聖環球基因9960逾43萬人認購 凍資逾1200億 傳上限9.78元定價

【13：13】洛鉬 （03993） 升6%，高見5.69元。

【13：06】美團 （03690） 升幅擴大至逾6%，高見295.4元。

【13：03】美團 （03690） 午後升逾半成，高見282.8元。

【13：01】港股午後初段升逾200點，報27364點，升211點；科指升1.1%，報7401點。

【12：33】一嗨租車據報擬來港上市 集資78億元

【12：00】恒生指數半日升177點，報27330點，27000點失而復得，成交1081億元。恒生科技指數升0.8%，報7382點。小米 （01810） 、美團 （03690） 分別升4%；新世界 （00017） 續挫半成；快手 （01024） 跌近6%再破底。

【11：52】港股中午收市前升約170點，報27324點；科指升0.7%，報7373點。

【11：48】康諾亞 （02162） 上市翌日，曾見65元創上市新低，最新升逾2%，報69.65元。

【11：44】快手 （01024） 逆市跌逾6%，跌穿150元水平，低見148.4元。大摩將快手由「增持」降級至「減持」，目標價由300元下調至130元，幅度達56.7%。

【11：41】榮暉 （00990） 跌近三成，低見0.98元，成交1.6億元。

【11：39】恒大 （03333） 逆市跌逾2%，破底低見9.38元。

【吉祥薈】恒大高層據報參與海關入境處首長飯局 恒大暫未回應

【11：31】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌逾1%；中海油 （00883） 跌0.1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.7%；深證跌1%；創業板指跌1.2%。

【11：27】海底撈 （06862） 升逾7%，高見43.5元。

【11：14】環亞醫療 （01143） 股價跌逾25%，低見0.3元，成交1789萬元。

【11：07】恒指升幅擴大至200點，報27359點，升205點；科指升1.2%，報7407點。

【11：01】方正控股 （00418） 復牌升逾13%，高見0.71元。

【方正重組】方正控股明起恢復買賣 重整方案已進入執行階段

【10：59】滙豐 （00005） 股價逆市跌0.9%，低見43.1元。其他本地銀行股亦偏軟，恒生 （00011） 跌0.2%；東亞 （00023） 跌0.7%；中銀香港 （02388） 跌0.6%。

【10：54】小米 （01810） 升逾4%，高見26.5元。

【10：54】長汽6月銷量升22.7%至逾10萬輛 股價反彈半成

【10：49】濠賭股普遍向好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升0.8%。

【粵澳通關】澳門7.10起容許持7日陰性檢測證明往返粵澳 港澳通關無「零感染日數」準則

【10：38】美團 （03690） 升幅擴大至2.5%，高見275元；小米 （01810） 升逾3%；騰訊 （00700） 轉升0.9%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾1%。

【10：34】藥明生物 （02269） 升逾半成，高見135元。

【10：33】工信部表示推動《稀土條例》盡快出台，中國稀土 （00769） 升半成，高見0.97元。

【10：31】港股最新升約75點，重上27200點水平。

【10：27】朝聚眼科 （02219） 股價今早高見17.8元上市新高後，股價回吐逾6%，低見14.78元。

【10：18】恒指跌近300點後拗腰轉升，報27154點，升1點。

【10：17】美團 （03690） 跌逾3%後倒升，最新升近0.2%，報268元。

【10：14】大市跌幅收窄至115點，報27037點，27000點失而復得。

【10：12】中遠海控 （01919） 跌幅擴大至12%，低見14.2元。

【10：10】新世界 （00017） 跌幅擴大至逾5%，低見36.3元，成交2.1億元。

【10：06】中遠海控 （01919） 跌逾9%，低見14.5元。

【10：04】大市跌近300點，報26865點，跌287點，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊跌逾3%。

【10：02】港視 （01137） 跌近半成，低見9.8元。

【09：58】恒指跌幅擴大至200點，報26948點，跌204點，成交410億元。

【09：56】大市跌約155點，跌穿27000點水平。

【09：55】港股再跌百點，報27050點，跌102點；科指跌1.1%，報7238點。

【09：52】喆麗控股首日首掛曾升4成 一手帳面賺570元

【09：52】長汽 （02333） 6月銷量10萬輛增23%，股價今早升半成，高見27.5元。

【09：48】體育用品股再上，安踏 （02020） 升逾6%；李寧 （02331） 升逾1%；特步 （01368） 升2%，破頂高見16.32元。

【體育用品股】安踏曾彈8% 次季安踏品牌零售額按年增逾35%、瑞信上調目標價至213元

【09：46】ATM未止跌，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，破底低見191元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%。

【互聯網監管】銀保監：大型互聯網平台收引流費達6%至7% 推高融資成本 加大監管平台收費

【09：45】港交所 （00388） 成立中國業務諮詢委員會，股價最新靠穩升0.1%。

【港交所388】港交所成立中國業務諮詢委員會 高瓴張磊、胡祖六、馬蔚華作港交所顧問

【09：43】大市曾升逾百點，高見27265點，惟反彈力度不足，升幅最新收窄至不足10點。

【09：41】小米 （01810） 出手回購，股價升幅擴大至逾3%，高見26.3元。

【09：40】新世界 （00017） 續受柏傲莊事件影響，股價跌幅擴大至逾4%，低見36.8元，成交1.1萬元。

【柏傲莊III】屋宇署：6月18日收通知柏傲莊III未達標 整體結構無明顯危險、調查有否違例

【柏傲莊III】新世界股價收跌4%、分析料初試38元 柏傲莊III部分混凝土未達設計要求需拆卸重建（第二版）

【09：38】小鵬汽車 （09868） （美﹕XPEV）獲快速納入恒生綜合指數，7月21日起生效，股價今早升逾1%，高見153.6元。

【新股IPO】小鵬汽車快速納入恒生綜合指數 7月21日生效

【09：35】內地數據公布後，港股最新升約85點，報27237點；科指升不足0.1%，報7322點。

【09：33】中國6月CPI按年升1.1%，略低於預期的1.2%。PPI按年升8.8%，符預期。

【09：32】大市開市後曾倒升，最新跌約20點。

【09：32】港視 （01137） 跌逾1%，低見10.22元。港視6月訂單總商品交易額達4.93億元，按年增長14.4%，按月下跌4.1%。

【港視業績】HKTVmall6月商品交易額達4.93億 按年增長14.4%

【09：30】小米 （01810） 回購775萬股，斥資近1.97億元，是繼4月23日後再次出手回購股份，小米股價升逾1%，高見25.8元。

【小米股價】小米斥近1.97億回購775萬股 中金料其手機市場地位穩定、維持目標價34元

【09：25】快手 （01024） 遭大摩下調評級，股價跌逾3%，開報155元再創上市新低。

【09：23】恒生指數開報27131點，跌21點。恒生科技指數跌0.4%，報7295點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 續跌逾1%；新世界 （00017） 跌1%；港交所 （00388） 升逾1%；喆麗控股 （02209） 首掛開報4.83元，高招股價47%。

【08：57】期指開報27020點，跌80點或0.3%。

【08：57】恒指黑期跌約33點，報27072點；道指期貨跌32點，報34262。

【08：48】醫思健康進一步折讓近3%配股予鄭志剛 淨籌近2.5億元

【08：19】赤子城科技半年增值服務業務收入增逾50倍 流量變現業務收入升五成

【08：05】優趣匯2177超額認購逾24倍 一手中籤率53%（附分配結果）

【07：45】環球新材國際6616下調發售價至3.25元 較招股價下限低7.7%

【07：45】領悅服務2165超額認購4倍 一手中籤率13%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27096點，跌56點。滙豐 （00005） ADR折合報43.77元，跌0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報525.99元，跌2.01元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】環球股市出現恐慌情緒，10年期美債息曾失守1.25厘水平，反映資金湧入債市。美國公布上周初領失業救濟人數升至37.3萬人，高過市場預期，進一步增加市場對前景憂慮。道指曾急挫536點或1.5%，至低見34145點，其後跌勢明顯縮窄，收市跌259點或0.75%，報34421點；納指跌105點或0.72%，報14559點；標指跌37點或0.86%，報4320點。

【開市9點半】人行指支付壟斷不止螞蟻集團 銀保監加強互聯網收費監管力度

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責任編輯︰梁浩碩