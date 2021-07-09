YesAsia成立24載領導電商市場　管理營銷策略創新貼地

來到廿一世紀，網上購物已成生活日常，但電商林立，競爭趨白熱化。總部設於香港的網上零售商YesAsia Holdings Limited (02209，下稱喆麗控股) 就以快人一步搶佔市場，而能做到快人一步，則需保持市場觸覺，加上團隊的持續創新，但管理層的親力親為更是加分關鍵。

喆麗控股管理層的國際視野，成功帶領公司由網店發展至年收入逾10億港元的全球性電商平台，公司收入由2018年年度的8,500萬美元倍升至去年底的1.7億美元，純利更於2年間大幅上升1.8倍至去年度逾1,122萬美元，成為新股市場中其中一家取得實質盈利並實現持續增長的電商企業。

創業由個人興趣出發

喆麗控股創辦人及行政總裁劉國柱憶述，當年和太太朱麗琼在美國加洲三藩市留學，時值1990年代，廣東歌大流行。「那年代在美國，沒有太多娛樂，最喜歡聽廣東歌，最流行張學友、四大天王，周末就駕車到唐人街逛唱片舖、買CD。」他提到，當年因為郵費，一隻音樂CD售價約150港元，較原價高近5成。「像我們這樣的香港人很多，都愛聽廣東歌，所以往往來貨一天便賣光。」二人覺得那是個商機。

劉國柱和太太分別修讀經濟和資訊科技，留意到網上書店Amazon（亞馬遜）的冒起，並於1997年在美國上市。「我們都有到網站買書，很快收到書，很方便。」當時，他本在投資銀行工作，尚有半年完約，需要為未來部署：「完約後要繼續留銀行發展，需要修讀兩年的MBA（工商管理碩士）課程；我本身對經濟都有興趣，也在考慮是否讀PhD（博士課程）。」

最後，他還是決定和太太創業，於1997年12月創辦YesAsia，並於翌年4月推出電子商務B2C平台AsiaCD.com（後易名www.YesAsia.com），以北美華人為目標客群，初期以銷售廣東歌CD為主，後來客人查詢其他地區CD，包括台灣、日本、韓國等，才開始擴充產品類型。「最初只是跟唐人街批發商取貨，後來貨量開始多了，才直接向唱片商入貨。」

二人創業由興趣出發，凡事親力親為，為起步奠定基石。「當時資金有限，沒太多錢做廣告宣傳，我和太太就去當地華人愛到的超市，把宣傳單張『攝』在他們座駕的擋風玻璃水撥，網站亦漸漸多華人認識。」

他們對市場亦愈摸愈熟，美國當地華人對當時日韓潮流深感興趣。「尤其在美國留學的香港人，居美的台灣及內地人，日韓的潮流文化愈來愈受他們歡迎。」劉國柱和太太當時留意到，不只音樂，連帶電影、電視劇也漸受美國華人所追捧，所以網站的貨種，亦由初期單一的音樂CD，逐步擴展至電影及電視劇的VCD及DVD，而客戶群亦由海外華人大幅擴闊至來自世界各地的不同用戶。

洞察市場 逐步拓展

踏入千禧年，科網熱潮方興未艾。該公司亦於2000年集資，總額為1,200萬美元（約9,300萬港元，並獲三家機構投資者包括電訊盈科（00008）的支持。其後，公司亦步入第二階段的發展。

劉國柱提到，自2003、2004年起，盜版猖獗，非法下載大行其道，令消費習慣改變，旗下網站以銷售CD、DVD為主要業務，生意難免受影響。惟因為二人熟悉亞洲流行文化，對市場走向頗有洞見：「日韓娛樂文化的盛行，粉絲會留意人氣偶像的衣著打扮，成為潮流指標。」二人遂於2006年7月1日推出www.YesStyle.com，率先引入韓日時裝，並以北美、英國及澳洲等地的消費者為目標客群，也是集團業務的轉型期：「當年100%收入來自CD和DVD銷售，但15年後的今天，集團90%收入來自YesStyle。」

至於在2015年加入韓國化妝及美容產品銷售，也因為劉國柱每年到首爾明洞的觀察。「明洞是韓國潮流指標，原本整條街都賣服飾，後來開始有彩妝店，現在幾乎都在賣美容產品。」他也有留意韓國面膜的成份，如蝸牛等：「原來只取蝸牛分泌物，對蝸牛本身無影響，覺得很有創意。」目前，與該公司合作的韓國美容品牌已多達300個。

劉國柱透露，公司現於韓國及日本，分別設有辦事處及採購團隊，供應商則主要來自韓國及內地。對比創立初期，今天競爭雖激烈，但因為公司已有超過20年電商經驗，在採購以至營銷策略上，皆擔任創新及領導市場的角色。

他舉例指，公司雖然在內地採購，但因面向歐美市場，內地大型電商並非直接競爭對手：「我們面向來自世界各地不同階層的客戶，舉個例子如歐美留學生，我們的衣飾的尺寸、款式都貼合他們需要；留學生餘錢有限，商品定價低廉，屬外國市場中少有的。」此外，相較大型電商的市集（marketplace）模式，旗下網站的商品皆由團隊採購，質量統一，加上付運快，整體退貨率維持低水平。

該公司亦相對重視客戶意見，除專責團隊外，顧客還可直接電郵行政總裁（CEO）表達意見。「CEO有責任聆聽聲音。」說罷，劉國柱揭開一封來自就讀Grade 7小朋友的手寫信，信中表達對貨品的讚譽，也反映這電商與顧客親切的聯繫。

成立第24年，該公司申請在香港主板上市，集資約1.3億港元，所得約50%用於加強市場營銷工作，以吸納及保留客戶；約20%用於改善平台內容及提升資訊科技功能，以推廣韓國美容及時裝產品的優點及獨特性；約20%用於提高物流配送及倉庫效率；餘下用於一般營運資金。

劉國柱透露，未來將續拓歐美市場，並以法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭等市場優先，並看好東歐國家如匈牙利、波蘭等潛力：「少人留意，更要快人一步籌備。」

網紅市場營銷 驚人傳播滲透

近年，疫情令網上購物變得普及，大小電商為搶佔市場，多以優惠吸客。YesAsia自2018年已推出KOL（網紅）營銷計劃，由專屬團隊邀請知名KOL（Youtube頻道擁有超過10萬名followers）合作，送上尊屬設計禮品，換來KOL評論產品及向粉絲推介，以提高網站曝光率。

劉國柱提到，意見領袖（Influencer）追隨者數目雖及不上知名KOL，但每位也有數千至數萬名粉絲，整體追隨者數目以千萬名計，潛力不可忽視。有見及此，YesAsia自2019年起，推出意見領袖自助營銷計劃，Influencer註冊後，可領取免費產品及額外購物折扣，並可向粉絲提供購物折扣優惠，至今已超過15萬名來自世界各地的Influencer參加計劃，為公司提供數以百萬計的龐大追隨者群體的用戶。

▲ YesAsia自2018年已推出KOL營銷計劃，由專屬團隊邀請全球知名網紅，替網站產品作推介，領導營銷潮流。

此外，YesAsia不時於各個社交平台贈送禮品，以提高內容的傳播範圍及吸納更多潛在客戶，並會根據現有客戶的購物習慣，作出產品推介。「對比常用的廣告模式，譬如搜尋器廣告等，由KOL及Influencer向粉絲推介比較創新，互動性亦較高，推廣效益較大。」劉國柱總結稱。

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