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【鄭志剛投資】醫思健康進一步折讓近3%配股予鄭志剛　股價高開逾6%

股市 09:26 2021/07/09

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【鄭志剛投資】醫思健康進一步折讓近3%配股予鄭志剛　淨籌近2.5億元

醫思健康 （02138） 公布配股。醫思健康以先舊後新方式，向新世界 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛，及私人投資基金形式營運的Aspex Master Fund配售1721.4萬股，配售股每股14.5元，較醫思健康上日收市價14.94元折讓近3%。

醫思健康股價高開6.2%，開報15.86元，成交4.1億元。

醫思健康表示，所得款項淨約近2.5億元，悉數用於擴大集團於香港及中國大灣區的診所網絡、併購，以及一般企業用途。

公司董事認為，配售事項將使其與戰略投資者建立更穩固關係，透過憑藉鄭志剛及Aspex於房地產及資本市場的資源，促進集團於香港及中國內地的發展；及優化公司的股東基礎。

醫思醫療4月時曾公布，向鄭志剛及Aspex Master Fund配售最多2963.6萬股，每股配售股7.8元，所得款項淨額將為2.3億元。

【鄭志剛投資】鄭志剛溢價1.56%入股香港醫思醫療　股價升逾一成

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責任編輯︰梁浩碩

港股 鄭志剛 配售 醫思健康（02138）

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