▲ 【新股IPO】環球新材國際6616下調發售價至3.25元 較招股價下限低7.7%

中國珠光顏料生產商環球新材國際 （新上市編號：06616） 公布下調發售價。環球新材國際表示，最終發售價定於每股3.25元，較指示性發售價範圍下限3.52元低7.7%，所得款項淨額減少至約8.8億元，股份市值將減少至約37.8億元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

環球新材國際的招股價原介乎3.52元至4.22元，已於7月6日截止招股。

環球新材國際表示，約4.89億元（佔所得款項淨額55.6%）用於為建設第二期生產廠房的部分出資；約2.99億元（佔所得款項淨額34.1%）將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分出資；約6240萬元（佔所得款項淨額7.1%）用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資；約2800萬元（佔所得款項淨額3.2%）用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡。

【新股IPO】環球新材國際6616周三招股 一手入場費4263元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩