【加密貨幣】美銀成立加密貨幣研究團隊　由Alkesh Shah領導

▲ 美國銀行成立一個致力於研究加密貨幣的新團隊，也將跟蹤數字貨幣相關技術，由Alkesh Shah領導。（法新社資料圖片）

美國銀行成立一個致力於研究加密貨幣的新團隊，標誌著華爾街在利用投資者的數字資產狂熱方面又有新行動。

據悉，這個團隊也將跟蹤數字貨幣相關技術，由Alkesh Shah領導，向全球固收外滙商品研究負責人Michael Maras滙報。美國銀行的一位發言人證實了備忘錄的內容，但拒絶進一步置評。

「加密貨幣和數字資產，是增長最快的新興技術生態之一。」美國銀行全球研究負責人Candace Browning在備忘錄中表示。「憑藉我們強大的行業研究分析、市場領先的全球支付平台和我們的區塊鏈專業知識，我們在提供思想領導方面具有獨特優勢。「

銀行業正越來越多地尋求進入加密貨幣的瘋狂世界，許多銀行都在努力提供理財產品或託管服務。包括摩根大通和高盛集團在內的一些銀行，已經開始提供加密貨幣期貨交易。

Shah之前領導美國銀行的全球技術專家團隊；他於2013年加入美國銀行，此前在摩根士丹利和雷曼兄弟任職。Browning在備忘錄中說，Mamta Jain和Andrew Moss也將加入這個研究團隊，並繼續向Shah報告。

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編輯：李勝君