【開市9點半】人行指支付壟斷不止螞蟻集團 銀保監加強互聯網收費監管力度
（1）環球股市回調，港股將考驗27000關。內地續加強反壟斷，科技股難轉勢。人民銀行副行長范一飛表示，支付服務不止螞蟻集團一家公司壟斷，對螞蟻採取的措施，也會推行到其他機構，騰訊 （00700） 的微信支付可能受到影響。另外，中銀保監表示，要加強大型互聯網平台的收費監管力度。
【科網反壟斷】人行：支付產業壟斷行為不止螞蟻集團 預告不久公布情況（附短片）
【互聯網監管】銀保監：大型互聯網平台收引流費達6%至7% 推高融資成本 加大監管平台收費
即睇開市9點半重點：
（2）內地接連加強監管科技行業，瑞信表示，部分投資者更會繼續轉至增長前景較明朗的股份。
【互聯網監管】科技股監管加劇哪些行業風險較低？ 瑞信列選股次序
（3）彭博報道，中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，可能威脅市值15.6萬億元的中概股，美國交易所或成輸家。
【中概股】內地加強監管逾15萬億美國中概股恐受牽連 美國交易所料成最大輸家
（4）工信部整治流動應用程式。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、字節跳動等68間互聯網巨頭已完成整改。
【平台整改】工信部：將持續整治App 阿里巴巴、騰訊已完成整改
（5）安踏 （02020） 公布第二季銷售數據，FILA品牌產品的零售金額升30%至35%。
【體育用品股】安踏次季主品牌零售金額按年升35%至40% 瑞信上調目標價至213元
（6）港股昨大跌逾800點，小米 （01810） 回購。
【小米股價】小米斥近1.97億回購775萬股 中金料其手機市場地位穩定、維持目標價34元
（7）小鵬汽車 （09868） 上市後，快速納入恒生綜合指數，即將北水可買。
（8）中金料港交所 （00388） 第二季度的盈利將按年增長10%。
【大行報告】中金料港交所第二季盈利增10% 新經濟企業來港上市預期加強
（9）壹傳媒 （00282） 發公告指，聯交所要求公司就業務提供評估。
【壹傳媒】聯交所要求壹傳媒就業務提供評估 無法滿足上市規則恐退市
港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半