【逐步開放】芬蘭放寬邊境至香港、澳門等低風險地區 已接種疫苗人士可免入境檢疫

芬蘭政府於當地時間周三（7日）宣布，由下周一（12日）起至10月中旬期間，將重新開放邊境，放寬至部分低風險地區，如香港、澳門等地，並豁免已接種疫苗人士入境後的檢疫，惟未能提供檢查證明或未完成疫苗接種人士，則需於當地接受檢測。

【東京奧運】日方及國際奧委會一致同意 東京都及3個縣首都圈的奧運場館均閉門作賽：【下一頁】

運輸署7月15日起為的士及公共小巴司機 提供免費身體檢查服務：【下一頁】

據悉，當地放寬來自低風險地區的旅遊限制，包括香港、澳門、澳洲、新加坡，新西蘭、中國內地等；如上述入境旅客在接種首劑疫苗滿14日，須於入境後的3至5日期間接受檢測，待檢測結果出來後，仍需接受隔離；如持有6個月內曾染疫後康復證明，或完成接種兩劑疫苗滿14日後，旅客入境時，毋需接受檢測或隔離；如未能提供無確診證明，或旅客並沒有接種疫苗，則需於抵達後接受檢測，並於入境3至5日內需接受第2次檢測。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐