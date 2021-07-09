【MPF表現】上半年強積金整體平均回報4.5% 邊類型基金表現最領先? 富達分享最新投資心得

今年上半年，全球疫情持續反覆，惟全球經濟活動開始重啟，股票市場表現不俗，帶動強積金回報也不俗，富達國際表示，綜合香港強積金首六個月表現，平均錄得 4.5%1回報。表現最好的類別為美國股票基金，期內回報達 14%。而歐洲股票類別及全球股票類別緊隨其後，平均回報分別為 12%及11%。

而今年上半年表現較不理想的強積金類別就是全球債券，錄得 3.4%負回報。

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富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示：「全球經濟活動重啟，以及各地疫苗接種計劃得以進展，持續帶動全球增長在下半年反彈。公司正密切關注各央行會否開始減少鴿派言論，以及部分地區仍採取不同的疫情控制措施，以應對「Delta」變種病毒所帶來的經濟影響。」



他又指，隨著大宗商品價格上漲和全球供應鏈遷移，將有利於亞洲出口商，利好整體亞洲股票市場。投資者亦可留意亞洲區外的股票市場，其中美國經濟數據強勁、極支持的財政政策和疫苗接種情況樂觀，均支持美國股市，這亦反映在上半年美國股票強積金基金表現當中。

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同時，分析師進一步上調企業盈利預期，這亦平衡對於估值太高的擔憂，尤其是在周期性較低的行業。至於歐洲市場表現一直落後大市，估值相對便宜，隨著經濟環境和投資氣氛改善，企業表現有望提升。中國內地方面，簡立恆認為現時似乎已經度過緊縮週期的高峰期，但投資者仍然擔心中美關係持續緊張，以及政府對大型科技公司的持續審查。同時，政策制定者正在採取措施，著手防止人民幣和大宗商品價格進一步升值，以緩解經濟活動和增長放緩的壓力。



債市方面，富達調整至相對審慎的看法。我們認為聯儲局將以平衡寬鬆財政政策、管理高債務水平、同時維持穩定通脹率及財政狀況的大方向下，謹慎地逐步減少貨幣政策規模。至於企業債方面，大部分仍在相對高水平，部分深受疫情所影響的行業除外。我們維持以管控風險為目標，並將繼續留意信貸市場轉弱時的投資機遇。」

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富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示：「強積金計劃成立已有20年，部分初期成員準備步入退休年齡。退休前成員普遍集中累積足夠儲備，與退休後持續投資的目標或有不同。退休後的投資需要考慮更多因素，如市場波幅、人均壽命及通脹等，以確保即使在沒有固定收入的情況下，亦能持續提取退休金以應付退休生活開支。」



他表示，公司一向不鼓勵成員隨著市場變化而經常更改投資選項，但應適時配合個人需要，如接近退休或已進入退休階段，及經濟結構的變化而調整投資方向，保持長線投資是非常重要的一環。

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記者：陳詠妍