  • 29°C
香港時間 : 2021709日 (五) 00:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

柏傲莊III拆卸重建　突然延期收樓　買家按揭有麻煩？

股樓投資 00:03 2021/07/09

分享：

新世界發展（00017）及港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊III，因物業底座混凝土結構未達標，將拆卸重建，延遲入伙九個月，而受影響買家逾800戶，可選擇繼續交易或即時取消，並獲得額外津貼及利息補償。不過，部分買家或擔心發展商延期交樓，怕被銀行拒絕承造按揭。 

柏傲莊III牆身底座混凝土不達標　新世界主動拆卸2幢重建　提優厚補償保買家安心【下一頁    

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，發展商實力雄厚，加上迅速果斷應變及提供多項補償措施，銀行及買家應有足夠信心該項目最終能完成交易。據了解銀行取態正面，相信買家被銀行拒絕承造按揭，或買家主動取消成交的機會不高。 

曹德明續指，是次選擇即供或建期付款方式的買家比例平均，料買家往後承造該單位的按揭問題影響不大，但延後成交有可能涉及額外的租樓費用，令買家失去預算，故發展商提供額外津貼及利息補償減低買家損失，惟發展商提供的補償金額會否於借貸額上扣減仍有待銀行確認。他又認為，該盤以大碼單位為主，買家實力相對充足，借貸額減少對此類客戶的影響不大。 

發展商四大承諾

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 柏傲莊III 柏傲莊II 柏傲莊I 柏傲莊 港鐵 新世界

上一篇文章

【MPF表現】上半年強積金整體平均回報4.5% 邊類型基金表現最領先? 富達分享最新投資心得

下一篇文章

【逐步開放】芬蘭放寬邊境至香港、澳門等低風險地區 已接種疫苗人士可免入境檢疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版