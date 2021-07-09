柏傲莊III拆卸重建　突然延期收樓　買家按揭有麻煩？

新世界發展（00017）及港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊III，因物業底座混凝土結構未達標，將拆卸重建，延遲入伙九個月，而受影響買家逾800戶，可選擇繼續交易或即時取消，並獲得額外津貼及利息補償。不過，部分買家或擔心發展商延期交樓，怕被銀行拒絕承造按揭。

柏傲莊III牆身底座混凝土不達標 新世界主動拆卸2幢重建 提優厚補償保買家安心【下一頁】

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，發展商實力雄厚，加上迅速果斷應變及提供多項補償措施，銀行及買家應有足夠信心該項目最終能完成交易。據了解銀行取態正面，相信買家被銀行拒絕承造按揭，或買家主動取消成交的機會不高。

曹德明續指，是次選擇即供或建期付款方式的買家比例平均，料買家往後承造該單位的按揭問題影響不大，但延後成交有可能涉及額外的租樓費用，令買家失去預算，故發展商提供額外津貼及利息補償減低買家損失，惟發展商提供的補償金額會否於借貸額上扣減仍有待銀行確認。他又認為，該盤以大碼單位為主，買家實力相對充足，借貸額減少對此類客戶的影響不大。

發展商四大承諾

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