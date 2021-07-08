【東京奧運】日方及國際奧委會一致同意 東京都及3個縣首都圈的奧運場館均閉門作賽

東京奧運會因疫情被迫延遲一年，加上當地近日疫情持續反覆，日本政府再次向東京都發出新冠疫情緊急事態宣言，並和國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）5方代表召開會議討論，並今晚（8日）宣布，以東京都內及神奈川、埼玉、千葉縣等1都3縣，將閉門作賽，不允許觀眾入場觀賽。

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日本首相菅義偉則正式宣布，第4次對東京都發表緊急事態宣言，由即日起至8月22日，代表本月23日開幕的東京奧運，將在緊急事態下舉行；他又指，當地疫情再次擴大，預料當地醫療系統或會告急，因此決定宣布東京都再次進入緊急事態。

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責任編輯：潘曉豐