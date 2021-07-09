【美股焦點】美國36州聯手控訴Google應用程式商店存在壟斷

美國政府對科技股監管趨嚴，本周三美國36個州連同哥倫比亞特區對Google母企Alphabet (Google) 提出反壟斷訴訟，控告Google旗下應用程式商店Google Play存在壟斷行為。Google就該訴訟回應指，Google Play相對較為開放，為用戶提供了更多選擇。

訴狀指控Google維護自家應用商店，開發商不得不因此支付高達30%的佣金，令消費者承擔了更高的價格，也限制了安卓設備用戶的選擇與創新。自本月1日開始，Google已經降低了Google Play向軟件開發商收取的佣金至15%，但僅限於前100萬收入。

四大巨頭面臨監管風險

早前美國司法部已經開始調查Google是否在廣告和搜索引擎業務上存在壟斷，除此之外Facebook（FB）、Apple（APPL）、Amazon（AMZN）亦面臨政府調查。Amazon此前宣布以84.5億美元的天價收購老牌電影製作公司米高梅（MGM），是公司史上第二大規模的收購案，卻也引來美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的關注。

事關新任FTC主席Lina Khan，是美國政府反壟斷的一員大將，她曾在2017年撰寫《Amazon's Antitrust Paradox》後一舉成名，隨後又多次批評Amazon的競爭策略。為盡快促成收購案，Amazon於上周明確要求Khan迴避與Amazon有關的反壟斷調查，背後亦反映公司面臨的監管風險。

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编辑：李勝男